В Большом зале Московской консерватории состоится показ фильма "Полет над Россией"

Москва, 24 ноября. В Большом зале Московской консерватории 5 и 6 декабря покажут фильма "Полет над Россией". Он был снят компанией colourFIELD при поддержке ПАО "Газпром" и телеканалов ZDF и ARTE. Документальную ленту продемонстрируют на большом экране в формате киноконцерта. Все музыкальные композиции исполнит на сцене симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под руководством Сергея Тарарина. Специальный гость, Сергей Чонишвили, выступит рассказчиком и озвучит фильм в режиме реального времени.

Фильм "Полет над Россией" (16+) создан немецкими режиссерами: Петрой Хефер и Фредди Рекенхаусом, а также их продюсерской компанией сolourFIELD. Одним из членов съемочной группы стал известный новозеландский оператор Питер Томпсон, который участвовал в съемках "Властелина колец". Удостоенная международных наград за более чем 80 документальных фильмов, команда из Германии в течение девяти месяцев путешествовали по России и с вертолетов снимала самую большую страну на Земле. В фильме с высоты птичьего полета показана Россия от побережья Северного Ледовитого океана до пустынь Калмыкии; от вулканов Камчатки до высочайшей вершины Европы – Эльбруса; от мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга до деревень в сибирской тайге.

Впервые в истории кинематографа команда colourFIELD получила разрешение на съемку не только в самых дальних и закрытых уголках страны таких, как Мурманск, Норильск или Ямал, но и доступ к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО: Соловецкому монастырю, Куршской косе, Путоранскому плато и другим.

Лента ранее была презентована на двух кинофестивалях: Международном фестивале документального кино "ДОКер" и 18-ом фестивале немецкого кино в Москве German Films, а также в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В 2019 году фильм был включен в программу Всероссийского совещания по вопросам развития культуры, спорта и туризма под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

В сентябре 2020 года состоялась мировая премьера "Полет над Россией" в формате киноконцерта, организатором выступила группа компаний Zapomni.

Над саундтреком к "Полету над Россией" работал известный голливудский композитор Борис Салхов: в него вошли 38 композиций, которые зрители впервые услышат в исполнении симфонического оркестра на сцене Московской консерватории.

"Этот фильм поражает не только величественными просторами нашей страны, но и яркими красками, необычными ракурсами и масштабом съемок", — сказал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Было невероятно трогательно видеть, как люди плакали при просмотре фильма. Уверен, что показ, сопровождаемый живым симфоническим оркестром, произведет на зрителей не меньшее впечатление", — комментирует режиссер фильма "Полет над Россией" Фредди Рекенхаус.

"Киноконцерты — это формат, в котором соединяется два вида искусства — кино и классическая музыка. "Полет над Россией" в озвучке всеми любимого актера и в сопровождении оркестра призван по-новому раскрыть фильм для зрителей и подарить более яркие переживания здесь и сейчас", — отметил генеральный продюсер компании Zapomni Сурен Тер-Овсепян.

Билеты на киноконцерт "Полет над Россией" можно приобрести на сайте.

Мероприятие состоится в соответствии с текущими требованиями Роспотребнадзора. Заполняемость зала не превысит 25%. Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вход в зрительный зал будет осуществляться за полтора часа до начала концерта, зрители в зал будут допускаться только при наличии защитной маски и перчаток.