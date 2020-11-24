Председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин награжден премией Зворыкина

Москва, 24 ноября. Во вторник, 24 ноября, председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин был удостоен премии имени Владимира Зворыкина. Заслуги и достижения Радика Батыршина были отмечены в номинации "За личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связанных с ними технологий". Церемония награждения прошла в первый день работы Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей.

"Мы стараемся двигаться дальше и строим совершенно новую платформу, в которой вы сможете отгружать видео в архив и запускать выход в прямой эфир через любое рабочее место – айфон, айпад, ноутбук. Понятно, что это выдвигает на первое место вопрос безопасности, но, тем не менее, техническое задание на проведение таких работ мы выставили и провели конкурс. Главное в технологиях – это быть чуть впереди друзей по цеху", – отметил председатель телерадиокомпании "Мир" Радик Батыршин.

Премия имени Владимира Зворыкина учреждена в 2013 году. Награда присуждается за выдающиеся заслуги в области развития технологий и инженерных решений, которые позволили в существенной мере повлиять на запись, передачу/прием телесигнала, за оригинальные решения и разработки, которые привели к значительным улучшениям в производстве и воспроизведении аудио- и видеоконтента ежегодно.

За время руководства Радика Батыршина небольшая компания стала крупным медиахолдингом. Сейчас это телеканалы "МИР" (18+), "МИР 24" (18+), "МИР PREMIUM" (18+), радиостанция "МИР" (18+), портал mir24.tv (18+) и система спутниковой связи "МИР-Телепорт"; помимо этого, телерадиокомпания имеет собственные аккаунты на видеохостинге YouTube и во всех крупнейших социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Мой Мир. Охват аудитории увеличился с 17 до 174 млн человек. Зона вещания распространяется на 19 стран. МТРК "Мир" в разное время становилась победителем и призёром национальных и международных премий, среди которых "ТЭФИ", "ТЭФИ Содружество", "Большая цифра", "Хрустальный компас", "МедиаБренд", "Экономическое возрождение России", "Герой нашего времени", "Премия Попова", "Патриоты России" и другие.

Сам Радик Батыршин за свою профессиональную деятельность был удостоен звания медиаменеджера 2010 года, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Дружбы ("за большой вклад в развитие телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность"), орденом Почета ("за многолетнее успешное выполнение обязанностей по обеспечению информационных мероприятий президента Российской Федерации"). Неоднократно председателю МТРК "Мир" объявлялась благодарность президента и правительства Российской Федерации за активное участие в подготовке и реализации общественно значимых информационных проектов и освещении деятельности председателя правительства Российской Федерации, а также заслуги в развитии телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность. В 2018 году указом президента России Владимира Путина Радик Батыршин был награжден орденом Александра Невского, а в 2019 году президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в Бишкеке вручил ему орден "Данакер".