Генконсульство: лидер КНР на саммите G20 выдвинул предложения по защите планеты

ТАСС, 25 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе параллельного мероприятия саммита лидеров "Группы двадцати" (G20) выдвинул предложения, касающиеся темы защиты планеты. Об этом сообщили в среду в генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге по итогам саммита.

"Земля - ​​наш общий дом. Мы должны твердо придерживаться концепции сообщества единой судьбы человечества, объединять усилия для противодействия вызовам, связанным с климатом и окружающей средой, и защищать голубую планету, - приводят в генконсульстве слова Си Цзиньпина.

Председатель КНР выдвинул предложения по трем вопросам, отметили в дипмиссии. Во-первых, это активизация усилий по борьбе с изменением климата. Странам G20 следует продолжать играть ведущую роль и способствовать полному и эффективному осуществлению Парижского соглашения по климату, руководствуясь при этом Рамочной конвенцией ООН об изменении климата, сказал Си Цзиньпин. Китайская сторона будет увеличивать свой определяемый на национальном уровне вклад, всеми силами добиваться выхода на пик выбросов углекислого газа к 2030 году и достигнет углеродной нейтральности к 2060 году, отметил председатель КНР, добавив, что Китай будет неизменно воплощать это в жизнь.

Во-вторых, углубленное продвижение перехода на чистую энергию. Си Цзиньпин заявил, что китайская сторона поддерживает переход на низкоуглеродную энергию в постпандемическую эпоху и достигает цели по обеспечению всеобщего доступа к устойчивой энергетике. Китай выстроил крупнейшую в мире экологически чистую энергетическую систему, сказал он, добавив, что китайская сторона будет способствовать экологически чистому, низкоуглеродному, безопасному и эффективному использованию источников энергии; ускорять развитие новой энергетики и "зеленых" индустрий, содействуя "зеленому" социально-экономическому развитию по всем направлениям.

В-третьих, строительство экосистемы, ориентированной на бережное отношение к природе. Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона поддерживает страны G20 в углублении сотрудничества в таких областях, как сокращение масштабов деградации земель, защита коралловых рифов и борьба с загрязнением Мирового океана пластиковыми отходами в целях создания более прочного барьера для обеспечения экологической безопасности в мире. "Китай искренне приветствует участие всех партнеров в 15-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, которая состоится в мае следующего года в Куньмине (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай)", - сказал он. Китайский лидер выразил надежду, что на этой конференции будут поставлены цели и предприняты действия по обеспечению защиты глобального биоразнообразия в предстоящие годы. "Давайте возьмемся за руки, чтобы вместе построить чистый и прекрасный мир" - призвал Си Цзиньпин.

О саммите

Саммит G20 проходил в этом году с 21 по 22 ноября в формате видеоконференции под председательством Саудовской Аравии. Главными темами для обсуждения стали меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления глобальной экономики. По итогам форума была принята декларация.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. Дипмиссию с 6 февраля 2020 года возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.