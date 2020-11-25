Лучший лаборант Тюменской области работает в "РН-Уватнефтегаз"

ТАСС, 25 ноября. Лаборант химического анализа ООО "РН-Уватнефтегаз" Юлия Ганасевич стала победителем регионального конкурса профессионального мастерства проекта "Славим человека труда!". Она завоевала "золото" в номинации "Лучший лаборант химического анализа" среди специалистов этой профессии в Тюменской области, сообщили в среду в отделе по взаимодействию со СМИ и общественностью нефтедобывающего предприятия.

Конкурс "Славим человека труда!", который ежегодно проводится с целью повышения мастерства участников и престижа профессии, состоялся 23 ноября на базе Центра компетенций по стандартам World Skills Russia Тюменского индустриального университета. Перед конкурсантами стояла задача определить жесткость воды в образце из источников питьевого водоснабжения и продемонстрировать свои теоретические знания по 40 вопросам из аналитической химии и методам лабораторного контроля.

Юлия Ганасевич – молодой специалист предприятия, чуть больше года она трудится в лаборатории на коммерческом узле учета нефти предприятия. В 2019 году Юлия окончила Тюменский государственный университет, была дипломантом 70-й студенческой научной конференции ТюмГУ и соавтором научных статей.

На предприятии отметили, что лаборанты химического анализа ООО "РН-Уватнефтегаз" ежегодно входят в число призеров конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа. "Основа их успеха – системный подход ПАО "НК "Роснефть" к развитию компетенцией сотрудников. Корпоративный смотр-конкурс "Лучший по профессии" позволяет представителям рабочих специальностей и инженерам повышать квалификацию и обмениваться опытом с коллегами из дочерних предприятий ПАО "НК "Роснефть" со всей России", - отметили в отделе по взаимодействию со СМИ и общественностью "РН-Уватнефтегаз".

Победители и призеры конкурса "Славим человека труда!" награждены денежными поощрениями и памятными призами. Признание их заслуг на региональном уровне – мотивация для новых профессиональных достижений.

О конкурсе

Проект "Славим человека труда!" Уральского федерального округа реализуется при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Проект направлен на повышение престижа и социального статуса рабочих и инженерных профессий, возрождение в общественном сознании уважения к рабочему человеку. Его главная цель – привлечь в производственные сферы молодые кадры. На территории Тюменской области проект реализуется с 2012 года.

О компании

ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области. Уватский проект – один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть". В его состав входят 19 лицензионных участков общей площадью более 26 тыс. кв. километров.