На форуме "Арктика: настоящее и будущее" обсудят председательство РФ в Арктическом совете

Москва, 25 ноября. Форум "Арктика: настоящее и будущее" (12+) пройдет в Санкт-Петербурге 10-12 декабря при поддержке и участии Совета Федерации, Государственной Думы РФ и Государственной комиссии по развитию Арктики. Он объединит представителей профильных федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, коммерческих компаний и научно-исследовательских организаций, СМИ. Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников".

Оргкомитет форума традиционно возглавляет президент ассоциации, специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

Двухдневная деловая программа отразит системный подход к исследованию проблем и выработке решений в сфере устойчивого развития российской Арктики. Она включит более 25 мероприятий. Участники рабочих и панельных сессий, конференций и круглых столов обсудят вопросы социальной и экономической сферы, науки и технологий, транспорта, промышленности, связи и цифровых технологий, экологии и безопасности макрорегиона.

"Особое место в дискуссионном пространстве форума будет отведено обсуждению подготовки российского председательства в Арктическом совете в 2021-2023 годах, объединяющем 8 приарктических государств – Данию, Исландию, Канаду, Норвегию, Россию, США, Финляндию, Швецию, а также ряд стран-наблюдателей", - подчеркнул Чилингаров.

Блок деловых мероприятий будет консолидирован с выставочной программой, которая включит в себя обширную тематическую экспозицию площадью 2000 кв. м. Свои демонстрационные стенды представят арктические регионы и крупнейшие компании, которые презентуют возможности для развития российской Арктики.

Местом проведения вновь выступит Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" – современная площадка для деловых мероприятий международного уровня и обладатель знака SafeTravels SPB, гарантирующего сохранность здоровья участников и подтверждающего следование мировым тенденциям безопасного предоставления услуг.

Главным итогом работы форума станет резолюция, которая аккумулирует инициативы и рекомендации, выработанные в течение двухдневной работы. Резолюция будет направлена в профильные комитеты верхней и нижней палат Федерального Собрания, Правительство РФ, Государственную комиссию по развитию Арктики для совершенствования законодательства и государственного регулирования в сфере устойчивого развития арктической зоны России.

Генеральным партнером форума выступило ПАО "ГМК "Норильский никель".

ТАСС – генеральный информационный партнер.