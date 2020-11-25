Студенты ГИТИСа выступят в Минске с программой к 75-летию великой Победы

Москва, 25 ноября. Студенты Российского института театрального искусства — ГИТИС выступят в Минске в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Беларуси" (16+) 27 ноября. Программа будет посвящена 75-летию Победы в Великой отечественной войне и пройдет в Государственном музее истории Великой Отечественной войны (Минск).

"Для ГИТИСа эта поездка важна сразу по нескольким причинам. Так вышло, что для нас подготовка к юбилею Победы превратилась в самостоятельный большой проект, который мы назвали "По дорогам фронтовых театров". Планировали много поездок, причем Белоруссия значилась среди самых главных. Пандемия внесла свои коррективы, но как же хорошо, что, пусть спустя полгода, мы можем эти планы реализовать. Спустя полгода, и не показом спектакля, а концерта, но сейчас я уверен, для всех нас — и тех, кто на сцене, и тех, кто в зале, — важнее, что возможно выехать, выступить, проявив таким образом нашу благодарность, в том числе и нашим гитисовским учителям, которые в годы Великой Отечественной войны выступали во фронтовых театрах, фронтовых бригадах, в том числе — и в Белоруссии", — сказал ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский.

Студенты ведущего театрального образовательного учреждения страны подготовили специальную музыкальную программу, состоящую из песен военных лет. Минский зритель услышит такие знаменитые композиции, как: "На безымянной высоте" (М. Матусовский, В. Баснер), "Баллада о матери" (Е. Мартынов, А. Дементьев), "Синий платочек" (Е. Петерсбурски, Я. Гольденберг), "Нам нужна одна Победа (Б. Окуджава), "Журавли" (Я. Френкель, сл. Р. Гамзатов) и многие другие.

Организатор концерта — Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ".

"Обменные культурные мероприятия России и Беларуси" — это государственный межведомственный проект, реализуемый Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Республики Беларусь. Он направлен на расширение сотрудничества и творческий обмен между учреждениями культуры и коллективами двух стран в направлениях музыки, театра, кино, изобразительного искусства и др. посредством проведения обменных фестивалей, концертов, смотров, празднования памятных дат и иных значимых событий на территории обеих стран.

В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой отечественной войне, победы советского народа над фашизмом. Это событие находит отражение в программе праздничных мероприятий 2020 года, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом памяти и славы.