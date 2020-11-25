Церемонию награждения победителей конкурса "СМИротворец" покажут в прямом эфире

Москва, 25 ноября. Лауреатов XII Всероссийского конкурса "СМИротворец" (16+) на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений назовут в Москве 30 ноября. Торжественная церемония состоится в столичном концертном зале Arbat Hall, трансляция будет доступна по ссылке на Youtube-канале.

Лауреатов конкурса поздравят популярные этно-фолк-коллективы, входящие в мировые музыкальные чарты: "Отава Е" из Санкт-Петербурга, Oduchu из Тувы, Juna из Казани, Yarga Sound System из Петрозаводска и другие.

"Награждение "СМИротворцев"– событие, которого с нетерпением ждут все участники конкурса. Это всегда яркий, запоминающийся праздник с участием лучших этнических коллективов и уникальной режиссурой. Однако в этом году мы вынуждены максимально сократить число очных участников, чтобы соблюсти все необходимые меры противоэпидемиологической безопасности.Тем не менее мы постарались создать все условия для того, чтобы наши виртуальные гости смогли почувствовать атмосферу "СМИротворца" через трансляцию в интернете. Всем нам в этом году приходится работать в необычных условиях. Но уверена, трудности и ограничения лишь стимулируют настоящих профессионалов. И формат онлайн – не помеха для нашей общей радости и гордости за победителей!" - сказала руководитель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

"СМИротворец-2020" собрал рекордное количество участников из всех восьми федеральных округов России – 1378. Экспертный совет рассмотрел свыше 14 000 материалов. В шорт-листы конкурса вошло 152 СМИ и блогов из 50 регионов страны. За двенадцатилетнюю историю конкурса "СМИротворец" это самый длинный "короткий список". По итогам голосования жюри определено 37 победителей из 24 регионов страны в номинациях "Печать", "Телевидение", "Радио", "Интернет", "Детские и молодежные СМИ", "Блоги", "Поколение мультимедиа" и "Нация победителей" (специальная номинация, учрежденная в честь 75-летия Победы).

Конкурс "СМИротворец-2020" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики".

ТАСС – генеральный информационный партнер конкурса.