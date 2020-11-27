На ПАО "МЗИК" прошел адаптационный семинар для поступивших в 2020 году молодых сотрудников

ТАСС, 27 ноября. На машиностроительном заводе имени М.И. Калинина (ПАО "МЗИК", город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"), провели адаптационный семинар для молодых сотрудников, поступивших на предприятие в течение 2020 года. Как рассказали в пятницу в отделе по связям с общественностью уральского предприятия, традиционное мероприятие прошло в нетрадиционной форме: новички познакомились и приняли участие в серии тренингов, не выходя из дома.

На предприятии отметили, что из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, выездной семинар перевели в режим онлайн. Вместо "веревочного курса" и командных спортивных соревнований специалисты отдела по работе с персоналом и актив Совета молодежи ПАО "МЗИК" провели тренинги на знакомство и выявление лидерских качеств. "Несмотря на кардинальное изменение формата, семинар стал ярким событием в жизни новичков", - рассказали в отделе.

"Я не из Екатеринбурга, и для меня очень важно найти новых друзей, чтобы чувствовать себя здесь, как в родном городе. А еще я очень активный человек и хочу создать круг единомышленников для участия, например, в различных совместных образовательных проектах завода и университетов. Благодаря этому адаптационному семинару мне удалось познакомиться с такими людьми", - отметил участник дистант-тренингов Илья Анпилов.

"Неважно, как проходило мероприятие, главное – мы достигли своей цели. Ребята познакомились, наработали профессиональные связи. Также в ходе тренингов мы увидели, что в ряды калининцев влились активные, творческие люди. В декабре в молодежных организациях подразделений завода пройдут отчетно-перевыборные собрания. Надеемся, что новые сотрудники проявят инициативу и подключатся к работе своих "первичек". Как правило, именно на таких адаптационных мероприятиях раскрыли свои таланты ребята, которые сегодня составляют ядро Совета молодежи", - говорит специалист отдела по работе с персоналом ПАО "МЗИК" Юлия Спиридонова.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, город Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.