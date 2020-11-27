Спектакли Фестиваля русских зарубежных театров собрали более миллиона просмотров в онлайн

Москва, 27 ноября. Завершил свою работу 2-й Фестиваль русских зарубежных театров (16+), который проходил в Москве с 16 по 22 ноября. Для участия в масштабном международном форуме в столицу России приехали театральные коллективы из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. В программу фестиваля входили показы спектаклей и масштабная образовательная программа, состоящая из мастер-классов, дискуссионной деловой секции и фотовыставки "Русские театры за рубежом. Вчера и сегодня". Проект реализуется по поручению Министерства культуры РФ при поддержке ФГБУК "Росконцерт".

Спектакли шли на сценах Московского театра "Et Cetera" п/р А. Калягина и Московского театра "Современник". Одновременно с показами на сцене состоялись прямые трансляции, которые посмотрели 1 107 185 зрителей.

С приветственным словом перед торжественной церемонией открытия к участникам, гостям и зрителям форума обратился Александр Калягин, народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей РФ. "Фестиваль проходит второй раз. Уже возникли дружеские отношения, культурные связи. И все это создано с любовью к русскому языку, к русской культуре", - подчеркнул:он.

На фестивале театрами из ближнего зарубежья были представлены постановки по произведениям мировой литературной классики от Шекспира до Стейнбека.

Открыл выступления самый молодой участник фестиваля, единственный русскоязычный театр в Абхазии – Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера (г. Сухум, Республика Абхазия), основанный в 1981 году. Вниманию публики был представлен спектакль режиссера Марии Романовой по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки. "Кровавая свадьба" (16+) – спектакль о непобедимой, всепоглощающей страсти, о столкновении традиций и человеческой природы, о чести и искуплении, о любви и смерти. Как отметил в своем выступлении Ираклий Хинтба, генеральный директор театра драмы им. Ф.А. Искандера: "Федерико Гарсия Лорка прав, театр – это средство возрождения страны, ведь театр помогает экономике. Театр помогает и политической стабильности, для Абхазии это очень актуально, потому что зритель, выходя из театра, смотрит на мир и на жизнь другими глазами, более умными, более понимающими, более прощающими". Онлайн-трансляцию церемонии открытия и спектакля "Кровавая свадьба" посмотрели 239 824 зрителя.

Следующим участником фестиваля стал Государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им. В.В. Маяковского (г. Душанбе, Республика Таджикистан). Это один из самых известных театров республики. Он начал свою работу в 1937 году, а у истоков создания театра стоял народный артист СССР Георгий Менглет.

Как говорят в самом театре, главным отличием Театра Маяковского можно считать авангардное прочтение классической мировой литературы. На фестиваль коллектив привез спектакль "Гамлет" (16+) по пьесе Уильяма Шекспира в постановке режиссера Бодурбека Миралибекова, народного артиста Республики Таджикистан, лауреата Государственной премии Республики Таджикистан им. А. Рудаки. В пьесе остро звучат темы любви, мести, внутреннего эго. Режиссер и актеры не гонятся за модой, но современность самовольно врывается в спектакль, преломляя образы в свете тех жестких истин, свидетелями которых становятся зрители XXI века. Онлайн-просмотров – 211 884.

Запись трансляции доступна для просмотров здесь.

Государственный академический русский театр драмы им. М.Ю. Лермонтова (Алматы, Республика Казахстан), созданный в 1933 году, представил драму "О мышах и людях" (16+) по одноименной повести лауреата Нобелевской премии, американского прозаика Джона Стейнбека в постановке режиссера Дмитрия Скирты, заслуженного артиста Республики Казахстан. Пронзительную историю двух молодых людей, которые во времена Великой депрессии скитаются по Калифорнии в поисках заработка, посмотрели 192 520 зрителей.

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Спектакль "Достоевский. Вопрос" (16+) в постановке режиссера Владимира Матросова был представлен Национальным академическим драматическим театром им. М. Горького (Минск, Республика Беларусь). Театр основан в 1932 году и сейчас является одним из центров театрального искусства, неотъемлемой частью культурной жизни и национальным достоянием страны. Спектакль по роману "Братья Карамазовы" Ф.М. Достоевского (глава "Великий инквизитор") поднимает главные "достоевские" вопросы: куда идёт этот мир, и как сохранить свою душу в этом мире? Когда же, наконец, наступит братство, о котором мечтает каждый человек? Моноспектакль заслуженного артиста Республики Беларусь Валерия Шушкевича собрал 85 691 просмотр. Запись трансляции доступна для просмотров здесь.

Один из старейших театров Средней Азии, Государственный Молодежный театр Узбекистана (Ташкент, Республика Узбекистан), был основан в 1928 году. На фестиваль в Москву театр привез самый смешной фарс Мольера – "Лекарь поневоле" (16+) в постановке режиссера Наби Абдурахманова, заслуженного деятеля искусств Республики Узбекистан. дарит зрителям праздник встречи с озорным, остроумным, гениальным драматургом. Спектакль поставлен при поддержке Французского культурного центра им. Виктора Гюго. Постановка собрала 191 847 просмотров. Запись трансляции доступна для просмотров здесь.

Завершил фестиваль Государственный русский драматический театр им. А.П. Чехова (Кишинев, Республика Молдова) – старейший театр русской драмы, который был создан в 1934 году. Сейчас театр является самым посещаемым из всех концертных залов и театров по всей республике. Спектакль "Идущие по небу" (16+) в постановке режиссера Дмитрия Коева, заслуженного артиста Республики Молдова о странноватом молодом парне, который периодически устраивает показательные самоубийства, посмотрели 185 419 зрителей. Запись трансляции доступна для просмотров здесь.

Константин Харет, генеральный директор Государственного русского драматического театра им. А.П. Чехова, народный артист Республики Молдова в заключительном слове поблагодарил за теплый прием театр "Et Cetera" п/р А. Калягина, программу "Большие гастроли" и "Росконцерт", Министерство культуры Российской Федерации. "Мы увозим самое дорогое, что можно увезти – теплоту ваших сердец, ваши улыбки и аплодисменты!" - сказал он.

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