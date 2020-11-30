Депутаты Воронежской облдумы в качестве волонтеров активно помогают землякам

ТАСС, 30 ноября. Депутаты Воронежской областной думы принимают активное участие в волонтерских мероприятиях, направленных на оказание помощи жителям региона. Как сообщили в понедельник в пресс-службе регионального парламента, добровольцы на постоянной основе помогают ветеранам, одиноким пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, а также социальным учреждениям и медикам.

"Начиная с весны 2020 года в Воронежской области организованы масштабные акции, в рамках которых многодетные семьи, малообеспеченные и социально незащищенные граждане могли получить необходимую помощь. С призывом поддержать жителей региона к парламентариям обратился председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов", - рассказали в пресс-службе.

"Защита интересов наших граждан и забота о них являются приоритетом в работе депутатов. Считаю особенно важным оперативно откликаться на запросы жителей в это непростое время, когда пандемия коронавирусной инфекции отразилась на всех сферах жизни региона. Наиболее остро в нашей поддержке нуждаются представители старшего поколения, многодетные семьи и социально незащищенные граждане. Не стоит забывать и о тех, кто находится на передовой — наших медиках и соцработниках", — приводят в региональном парламенте слова председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

Откликнувшись на призыв председателя облдумы, депутаты в своих избирательных округах совместно с органами соцзащиты и благотворительными организациями оказывают помощь всем, кто в ней нуждается.

Поддержка старшего поколения

В начале октября был организован "круглый стол" в рамках реализации проекта "Старшее поколение", в ходе которого обсуждались меры поддержки пожилых людей в условиях COVID-19. Модератором тематической площадки выступила депутат Воронежской областной думы Марина Андрейчук. В ходе обсуждения были озвучены лучшие методы и практики, применяемые в воронежской системе социальной защиты.

Так, волонтеры некоммерческой организации "Старость в радость" инициировали благотворительную акцию для жильцов геронтологического центра в Воронеже. Они собрали письма-пожелания от пожилых людей и попросили всех неравнодушных помочь их реализовать. Депутат Воронежской областной думы Елена Губина взяла из общей стопки семь случайных писем. Это были просьбы о новом радиоприемнике, аккумуляторной бритве, сотовом телефоне, телевизоре, праздничном платке. Она лично привезла волонтерам подарки для постояльцев центра.

"Важно, чтобы пожилые люди не чувствовали себя забытыми и одинокими в период вынужденной изоляции. И особенно это касается тех, кто живет не в семьях, а в специализированных учреждениях и геронтологических центрах, — отметила Губина. — Ограничения не позволяют нам организовать для них поздравления в полном объеме, но в наших силах порадовать их подарками".

Акция взаимопомощи "Мы вместе"

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Воронежской области возобновил работу региональный штаб акции взаимопомощи "Мы вместе". Волонтеры, в числе которых и депутаты регионального парламента, помогают пожилым и маломобильным людям в покупке продуктов, лекарств и оплате коммунальных услуг. При этом все добровольные помощники обеспечиваются средствами защиты: масками, перчатками и антибактериальными средствами.

Депутат облдумы Кристина Кулешова вместе с волонтерами Клуба "Мы вместе" организовала доставку продуктов питания и лекарств ветеранам Великой Отечественной войны, которые находятся в самоизоляции из-за пандемии.

По инициативе председателя комитета по физической культуре и спорту регионального парламента Александра Пешикова в Богучарском районе Воронежской области создан волонтерский отряд. "Мы стараемся помочь людям сохранить свое здоровье, используем любую возможность поддержать тех, кому сложно в нынешней ситуации. Помощь оказываем не только гражданам, но и медикам, и социальным работникам", — отметил депутат.

Школьникам помогают учиться дома

Продолжается работа по организации дистанционного обучения, рассказали в пресс-службе. Так, депутаты облдумы Олег Маслов и Иван Воробьев вручили 10 планшетов школьникам из многодетных семей Бобровского района. "Пандемия — испытание для многих, в том числе и для школьников. Важно поддержать подрастающее поколение. Я уверен, что современные планшеты помогут им в обучении и ребята будут получать только хорошие оценки", — отметил Маслов.

Помощь соцучреждениям и медикам

По инициативе депутатов фракции "Единая Россия" в Воронежской областной думе волонтеры-медики, работающие в "красной зоне", обеспечиваются горячими обедами. Депутат Александр Пешиков передал продуктовые наборы для медперсонала, работающего в "красной зоне" Кантемировской районной больницы.

Депутат Артем Копылов передал Региональному центру реабилитации инвалидов рециркулятор воздуха. Центр работает в Воронежской области уже больше 15 лет и занимается реабилитацией граждан разного возраста, требующих особого подхода. На покупку еще одного устройства выделил средства депутат Александр Князев. Он передал рециркулятор для обеззараживания помещений в управление социальной защиты населения Хохольского района.

Кроме того, депутаты регионального парламента Игорь Есауленко и Алексей Чернов инициировали награждение медиков медалями "За самоотверженность". Были награждены медицинские работники, "нерушимо выполнившие врачебную клятву в борьбе с эпидемией коронавируса", – так прописано в удостоверении к медали. В их числе были отмечены волонтеры, активно проявившие себя во Всероссийской акции "Мы вместе 2020".