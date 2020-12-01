"Большие гастроли" представили программу на декабрь

Москва, 1 декабря. Всероссийская программа "Большие гастроли" (12+) основательно подготовилась к зиме и планирует провести декабрь, насыщенный театральными турами по межрегиональному и детско-юношескому направлениям программы.

Откроет зимние гастроли Пензенский областной театр "Кукольный дом". 2-7 декабря на сцене Оренбургского театра кукол "Пьеро" коллектив из Пензы представит три спектакля режиссера Владимира Бирюкова. Это постановка по пьесе Николая Коляды "Попугай и веники" (16+), ставшая лауреатом фестиваля "Золотая маска" 2018 года в номинации "Куклы/работа режиссера: Владимир Бирюков" и дипломантом в номинациях "Куклы/ работа художника: Виктор Никоненко", "Куклы/работа актера: Русланбек Джурабеков, Дмитрий Кинге", "Куклы/спектакль". И два спектакля для юных театралов и их родителей – "Как Лиса Медведя обманывала" (6+) по сказке Михаила Супонина и "Самый лучший папа" (6+) по сказке Владимира Орлова.

Гастроли Смоленского камерного театра пройдут 8-10 декабря в Кимрах. На сцене Кимрского театра драмы и комедии будут сыграны комедии в постановке режиссера Андрея Шанина "Кто ожидал?" (16+) по пьесе А.Н. Островского "Женитьба Белугина" и "Веселый вдовец" (16+) по пьесе Саймона Мосса, и комедия о мужском покаянии "Корпоратив" (16+) по пьесе Алексея Щеглова в постановке заслуженного артиста России Игоря Голубева.

Самарский молодежный драматический театр "Мастерская" на сцене театра "Камерная сцена" (г. Лобня) 9-11 декабря представит три спектакля. Это две постановки режиссера Александра Мальцева – трагикомедия "Звук позади самолета" (12+) по пьесе Родиона Белецкого и легкий, смешной спектакль для детей всех возрастов "Детские секреты" (6+) по стихам поэтессы Светланы Егоровой. Третий спектакль, "Пластические мистерии" (12+) в постановке Константина Ежкова, рассказывает две истории ­– и рассказывает их языком тела, без единого слова. Первая история – по мотивам поэмы М.Ю. Лермонтова "Демон" и цикла графических иллюстраций М. Врубеля. Вторая – "Хранитель" по мифам и легендам древних славян.

Московский театр кукол 11-13 декабря отправится на гастроли в Челябинск, где на площадке Выставочного зала Союза художников России проведет показы детских спектаклей. Это "Курочка Ряба" (0+) (автор инсценировки Иван Одоевский) в постановке заслуженного работника культуры Республики Тыва Ольги Минаичевой, "Мальчик-с-пальчик" (6+) по пьесе Николая Шувалова в постановке заслуженной артистки Республики Татарстан Галины Кузнецовой и скоморошья потеха "Поехали!" (6+) – интерактивный спектакль-фантазия на тему русских народных сказок в постановке лауреата премии “Золотая маска” Бориса Константинова.

Спектакли по произведениям русской классики представит 15-17 декабря театр "Камерная сцена" (г. Лобня) в Самаре. На сцене Самарского молодежного драматического театра "Мастерская" пройдут показы спектаклей по пьесам Н.В. Гоголя – "Мертвые души" (16+) в постановке питерского режиссера Дмитрия Сарвина и вечно современная комедия "Ревизор" (12+) в постановке режиссера Николая Круглова. Для детей подготовлены музыкальный спектакль "Черная курица" (6+) по повести А. Погорельского (композитор Василий Тетерин) и "Волшебник изумрудного города" (0+) по мотивам сказочной повести А. Волкова (режиссер-постановщик Николай Круглов).

В Смоленске 15-18 декабря пройдут гастроли Кимрского театра драмы и комедии. На сцене Смоленского камерного театра будут представлены комедии "На бойком месте" (16+) А.Н. Островского (режиссер заслуженный артист России Евгений Сикачев), "Тартюф" (16+) Ж.-Б. Мольера и "Филумена Мартурано" (16+) итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо.

Масштабные гастроли предстоят 21-26 декабря Балкарскому государственному драматическому театру им. К. Кулиева. В Карачаево-Черкесскую Республику этот театр привезет спектакли "Жених" (16+), "Доктор философии" (16+), "Жыртхыч къоян" (16+). Показы пройдут в Черкесске на сцене Республиканского черкесского драматического театра им. М.О. Акова, в Теберде на сцене Дворца культуры, в Карачаевске в Центре культурного развития им К. Кулиева, а также в Домах культуры Усть-Джегуты и села Учкекен.

22-23 декабря Молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко (г. Тюмень) проведет гастроли в Перми. На сцене Пермского театра "У моста" будут показаны три спектакля: "Носферату" (18+) – пьеса Николая Коляды в одном действии из цикла "Кренделя" в постановке режиссера Олега Гетце, "Рыжий чулок" (0+) – добрая и трогательная история, написанная Никитой Герасимовым, режиссер Яна Швеина, и "Дама с собачкой" (16+) – пьеса Аси Волошиной по рассказу А.П. Чехова в постановке режиссера Рината Киякова.

Завершит "Большие гастроли" декабря Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана. 25-26 декабря в Казани, на сцене Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля, пройдут показы балета Бориса Эйфмана "Анна Каренина" (16+) по роману Л.Н. Толстого на музыку П.И. Чайковского.

Борис Эйфман, народный артист РФ, лауреат Государственной премии 1999 и 2018 гг., лауреат театральных премий "Бенуа танца", "Золотая маска", "Золотой софит" и других наград отметил, что балет – это особая область реализации психологических драм, возможность проникнуть в подсознание.

"Каждый новый спектакль – поиск неведомого. Роман "Анна Каренина" всегда интересовал меня. Когда читаешь Толстого, чувствуешь невероятное понимание автором психологического мира его героев, удивительную чуткость и точность отражения жизни России. В романе "Анна Каренина" есть не только погружение в психологический мир героини, но и настоящее психоэротическое осмысление ее личности. Даже в сегодняшней литературе мы не найдем подобных страстей, метаморфоз, фантасмагорий. Все это стало сутью моих хореографических размышлений", - сказал он.

Программа "Большие гастроли" организована Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ ФГБУК "Росконцерт" @rosconcert_mincult по поручению Министерства культуры Российской Федерации.