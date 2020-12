Сургутский госуниверситет впервые запустил медподготовку для иностранных студентов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 декабря. /ТАСС/. Сургутский государственный госуниверситет (СурГУ) впервые организовал набор иностранных студентов на направление подготовки "Лечебное дело" в Медицинском институте. 10 студентов из Египта будут обучаться в Ханты-Мансийском автономном округе шесть лет, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Студентами направления "Лечебное дело" Медицинского института СурГУ стали 10 граждан Египта. Первые три курса будущим дипломированным специалистам здравоохранения предстоит изучить фундаментальные дисциплины, а с третьего - начнутся клинические дисциплины. Подготовка высокопрофессиональных молодых кадров пройдет на базе Сургутской окружной клинической больницы, Окружного кардиологического диспансера и Сургутского клинического перинатального центра", - сказали в вузе, уточнив, что срок обучения составит 6 лет.

В 2019 году в университете разработана дорожная карта реализации проекта "Организация приема и обучения иностранных граждан (специальность "Лечебное дело")". Для реализации этого проекта на английский язык подготовлена и переведена 91 рабочая программа дисциплин, учебный план и программа государственной итоговой аттестации. Языковую подготовку к преподаванию дисциплин на иностранном языке, освоив курсы English for Academics. Teaching in English for International Students, прошли и те, кто будет обучать иностранных студентов медицинской науке.

Пока студенты-иностранцы проходят обучение в онлайн-режиме, но в скором времени, надеются в вузе, они посетят аудитории, клинические базы и современный Симуляционно-тренинговый аккредитационный центр СурГУ. "По уровню оснащения Центр является одним из лучших в России. Здесь созданы все условия для отработки практических навыков в виртуальном операционном блоке, кабинете эндоскопии, блоке интенсивной терапии, родильном зале, палате реанимации с использованием реального медицинского оборудования", - сказали в вузе.

О вузе

СурГУ - крупнейших вуз на территории Югры, принадлежащий правительству Ханты-Мансийского автономного округа. Он располагается в Сургуте - крупнейшем по численности населения городе региона.

Стратегическая цель Сургутского госуниверситета - стать точкой доступа к лучшим образовательным программам, отличающимся глобальной конкурентоспособностью и актуальностью на местном уровне, поставщиком приоритетных компетенций и квалификаций для регионального социально-экономического развития. В автономном округе запущены процессы интернационализации высшего образования и интеграции в глобальное образовательное пространство России.