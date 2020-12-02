Система менеджмента качества Калининской АЭС соответствует международному стандарту

ТАСС, 2 декабря. Система менеджмента качества Калининской АЭС соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. К такому выводу пришел эксперт одной из самых авторитетных и крупных международных организаций по аудиту и сертификации - транснационального холдинга DQS Holding GmbH. Проверка прошла на КАЭС с 21 по 27 ноября 2020 года.

Оценка соответствия проводилась по всем направлениям деятельности предприятия, связанным с производством и поставкой электрической энергии. Нетехническая сторона аудита включила в себя такие области как "Управление персоналом" и "Управление коммуникациями". Проверка включала в себя анализ документов системы качества КАЭС и интервьюирование персонала.

В ходе аудита эксперт DQS Ирина Суворова выявила 19 сильных сторон в области управления качеством. В их числе: гибкость и адаптивность системы управления организацией к изменяющимся условиям, применение принципа процессного подхода к выполнению работы и управление рисками процессов, оценка удовлетворенности потребителей заинтересованных сторон при прогнозировании и продаже электроэнергии на оптовом рынке. Также особо была отмечена активная лидерская позиция директора КАЭС в вопросах качества, непрерывный мониторинг критически значимых рисков.

По заключению аудитора, в ходе проверки несоответствий не выявлено. "Калининская АЭС внедрила и поддерживает систему менеджмента качества в соответствии с международными стандартами", - отметила Суворова. Эксперт рекомендовала выдать атомной станции соответствующий сертификат, подтверждающий как на государственном, так и на международном уровнях высокий знак качества системы менеджмента. После сертификации Калининская АЭС как филиал АО "Концерн Росэнероатом" будет включена в базу данных клиентов DQS наравне с Bosch, Toyota, Samsung, Транснефть, РусГидро, Газпром и другими известными брендами.