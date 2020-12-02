Росконгресс и ИДВ РАН договорились о сотрудничестве

Москва, 2 декабря. Фонд Росконгресс и Институт Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества.

В рамках подписанного документа Фонд и ИДВ РАН будут оказывать взаимную консультационную и экспертную поддержку, осуществлять обмен информацией в целях расширения партнерской сети и укрепления сотрудничества с зарубежными партнерами, организовывать совместные конгрессные и выставочные мероприятия и осуществлять информационное сотрудничество с целью объективного и всестороннего освещения в российском и мировом информационном пространстве совместных событий и укрепления деятельности.

"Фонд Росконгресс с большим вниманием относится к региону Дальнего Востока. Площадка Восточного экономического форума стала традиционным местом притяжения для стран АТР, для российских и зарубежных институтов развития, инвесторов, представителей бизнеса и власти. В этой связи расширение и интенсификация партнерских отношений – неотъемлемая часть работы и важная задача Фонда. Мы рады, что в ближайшем будущем сможем объединить усилия и ресурсы с Институтом Дальнего Востока РАН для упрочнения совместной экспертизы и выстраивания новых, актуальных направлений деятельности", – заявил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"После подписания соглашения с Фондом Росконгресс у нас значительно расширяются горизонты и возможности для взаимовыгодного сотрудничества как в плане обмена информацией, так и совместной деятельности в рамках компетенции Института. В частности, нам очень интересна площадка Восточного экономического форума, где мы могли бы организовывать мероприятия и привлекать наших зарубежных партнеров для обсуждения и нахождения общих точек зрения по актуальным вопросам современности и путей реализации совместных проектов в различных областях в интересах России", – отметил врио директора ИДВ РАН, д.и.н., проф. Алексей Маслов.

Институт Дальнего Востока РАН создан на основании постановления Президиума АН СССР в сентябре 1966 года. Его главной задачей было комплексное изучение проблем Китая, Японии, Кореи, Вьетнама и других государств восточноазиатского региона, вопросов социально-экономического развития, истории и культуры.

В настоящее время основными направлениями деятельности Института являются такие задачи, как изучение процессов экономической интеграции в Восточной Азии и АТР, комплексный анализ и прогноз социально-политического и экономического развития стран Восточной Азии, роль России и Китая в современных мировых процессах глобализации и регионализации и другие.

За прошедшие годы Институт стал головным научно-исследовательским учреждением Российской академии наук, одним из крупнейших научных центров комплексного изучения проблем Китая, Японии, Вьетнама и других стран АСЕАН, ситуации на Корейском полуострове и отношений России со странами этого региона. Институт проводит изучение таких международных организаций и диалоговых структур, как АТЭС, ШОС, РИК, БРИКС, АСЕАН.