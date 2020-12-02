В ходе онлайн-конвента "Бизнес без границ" назвали приоритетные проекты НТИ

Москва, 2 декабря. Продолжаются мероприятия онлайн-конвента "Бизнес без границ: создаем пространство возможностей вместе с НТИ" (12+), организованном АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" при поддержке Фонда Росконгресс.

30 ноября онлайн-конвент стартовал с сессии Северо-западного федерального округа, в которой приняли участие Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Главы регионов рассказали о ходе реализации региональных проектов в рамках Национальной технологической инициативы, обменялись опытом в разработке приоритетных направлений и внедрении инновационных бизнес-стратегий в своих регионах.

1 декабря состоялась сессия в Приволжском федеральном округе (ПФО), в ходе которой руководители регионов ПФО представили лучшие практики и инновационные решения и проекты, показавшие максимальный экономический и социальный эффект. Среди самых востребованных – проекты рынков TechNet, AutoNet и NeuroNet.

Границы между технологическими инновациями из России и реализацией крупных инфраструктурных проектов сегодня не существует, рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор Платформы НТИ Дмитрий Песков. "За 2020-й год мы совершили целый ряд технологических прорывов на мировом либо выше мирового уровня. Мы создали реально действующие системы, которых до сих пор в мире не существовало, и сейчас стоит вопрос, как превратить технологический успех в успех коммерческий", – сказал Песков.

Он особо отметил технологии безэкипажного судовождения, рекорд по управлению роем дронов, запуск системы прогнозирования пандемии, создание первого серийного электромобиля. Также прошли испытания платформы "Автодата" в Самарской области и автономной водородной транспортной платформы (разработка Центра компетенций по технологиям новых и мобильных источников энергии на базе ИПХФ РАН), выпущен фотонный чип 6G, проходит регистрацию в Росавиации первый тяжелый сельскохозяйственный дрон из Татарстана.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в развитии региона активно участвуют компании НТИ: стартовал акселератор, ведется работа со студентами и предприятиями. В 2019 году Пермский край был признан лучшим по реализации регионального стандарта НТИ.

В Самарской области особое внимание уделяется рынкам HealthNet, NeuroNet и SafeNet, ведется работа с технологическими решениями для космической медицины и технологиями безопасного хранения водорода, рассказал первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Нижегородские вузы работают в тесной кооперации с промышленностью, а регион занимает лидирующие позиции по числу ИТ–специалистов, рассказал Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области. Одно из ключевых направлений – подготовка специалистов в области технологий искусственного интеллекта и нейросетей.

В Татарстане на базе Университета Иннополис работает Центр компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники". Один из ключевых проектов, который может быть масштабирован и представляет потенциальный интерес для других регионов, – "Комплексная система дистанционного мониторинга" в рамках создания Облачной геоинформационной платформы, рассказал Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан.

Конвент "Бизнес без границ: создаем пространство возможностей вместе с НТИ" проходит с 30 ноября по 9 декабря 2020 года. В рамках конвента запланировано около 100 мероприятий с участием 50 губернаторов и 150 экспертов.

Подробную информацию о программе можно прочитать на сайте.