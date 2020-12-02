На форуме "Сделано в России" обсудят лучшие практики регионов

Москва, 2 декабря. Круглый стол "Слово за регионами. Мастер-класс от губернаторов. Лучшие практики", пройдет 9 декабря в Москве в рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России" (6+), организованного АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и Фондом Росконгресс.

Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: "Вызовы нового десятилетия".

В Форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.

Участникам Форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система "Одно окно". На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.

Так, в 13.45 пройдет круглый стол "Слово за регионами. Мастер-класс от губернаторов. Лучшие практики", который будет посвящен вопросам роли региональных властей в развитии экспорта, реализации Регионального экспортного стандарта 2.0, экспортная стратегия региона. Участники круглого стола поделятся опытом организации региональной экспортной команды, формирования регионального инструментария поддержки, как должен "работать" на экспортера бренд региона.

На круглом столе выступят российский и зарубежные спикеры, в том числе губернатор Калининградской области Антон Алиханов, глава Республики Удмуртия Александр Бречалов, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор, АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, губернатор Амурской области Василий Орлов, генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева. Модератором выступит генеральный директор, ООО "Проектные сервисы" Андрей Бадин.

"Круглый стол пройдет в непривычном формате. У нас не будет сухих докладов о развитии экспорта в субъектах Российской федерации. Вместо этого мы сделаем мастер-классы от глав регионов России. Они сами расскажут о лучших практиках, которые есть у них, с какими сложностями столкнулся регион и как их преодолели. Конечно, у нас большая страна и нельзя найти универсальное решение для проблем сразу всех регионов. Однако мы выявляем и затем внедряем лучшие региональные практики. Мы подробнее расскажем, сколько достойных практик уже есть: это и успехи в электронной коммерции, и развитие экспортной инфраструктуры, и формирование успешного регионального бренда. Также мы расскажем, как успех одного региона можно тиражировать", - подчеркнула Генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина

Прямая трансляция заседания круглого стола будет доступна на официальном сайте Форума.