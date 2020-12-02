Ректор РАНХиГС Владимир Мау: "В современном мире успешные люди меняют свои квалификации"

Москва, 2 декабря. 1 декабря в онлайн-формате состоялся VI Всероссийский форум "Национальная система квалификаций России" (16+), где на одной из ключевых сессий "Квалификации настоящего и будущего: что останется людям?" выступил ректор РАНХиГС Владимир Мау. Темой для обсуждения стали оптимизация инструментов мониторинга и прогнозирования рынка труда, доступность для граждан и работодателей новых квалификаций.

"Говорить о профессиональных квалификациях и профессиональных стандартах в наше время достаточно сложно, поскольку современные технологии резко усиливают непредсказуемость нашей жизни, и мы понимаем, что большая часть прорывов как в науке, так и в бизнесе, и в управленческих квалификациях находятся в зоне интеграционных стыков", – так начал свое выступление на сессии ректор Президентской академии Владимир Мау.

"В современном мире успешные люди меняют свои квалификации. Речь не о том, чтобы врач работал юристом или юрист – врачом. Но все-таки, говоря о квалификациях, надо иметь в виду этот очень важный сдвиг: мы давно ушли от мира, где можно гордиться, как говорили в советское время, единственной записью в трудовой книжке", – считает ректор.

Еще более странным в этих условиях становится деление образования на высшее и дополнительное. По мнению Владимира Мау, "дополнительное образование – бессмысленный, а главное дезориентирующий термин. Очень часто то, что относят к дополнительному образованию, является гораздо более важным в карьере и в жизни, чем образование, которое когда-то было получено в вузе, ориентируясь на иллюзии и представления семнадцатилетнего человека, выбирающего вуз после школы".

Говоря о квалификационных параметрах, которые закладываются и будут заложены в профессиональные стандарты, ректор Президентской академии отметил, что они должны обладать высокой степенью гибкости и адаптируемости к изменениям на рынке труда и ориентацией на непрерывное образование, а во-вторых – иметь параметры, обеспечивающие возможность их межотраслевого использования при интеграции направлений науки и производства.

Еще один аспект, на который обратил внимание Владимир Мау – сопоставимость квалификаций в нашей стране с глобальными трендами. Характерный пример – программы MBA и MPA, которые у нас рассматриваются скорее, как дополнительное образование, в то время как в большинстве развитых стран мира эти программы – часть магистерского курса. "Мы тоже должны приводить наши образовательные стандарты, особенно применительно к образованию для взрослых, в соответствие с глобальными трендами", – заключил Владимир Мау.

Квалифицированные кадры давно стали ключевым фактором повышения производительности. По мнению ректора РАНХиГС, будет правильно, если объединятся усилия экспертизы, науки, образования, бизнеса и независимых профессиональных ассоциаций для создания системы квалификаций, которая будет способствовать внедрению достижений современных технологий, цифровой экономики, развитию технологического предпринимательства в нашей стране.

В рамках сессии на форуме спикерами также выступили начальник управления цифрового развития Федеральной службы по труду и занятости Виталий Лосев; председатель правления ОАО "ВЦИОМ", национальный президент Российской молодежной палаты (JCI Russia) Константин Абрамов; директор Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева; член правления РСПП, член Координационного совета РСПП по вопросам цифровизации, учредитель ООО "КАТЮША Ай Ти" Владислав Сивер; руководитель сервиса Яндекс.Услуги Максим Борисов; руководитель продукта Beehive, компания bobday Софья Минаева.

Форум "Национальная система квалификаций России" – ежегодное Всероссийское мероприятие, где рассматриваются вопросы развития национальной системы квалификаций, ее роли в решении задач кадрового обеспечения национальных проектов и государственных программ, обсуждаются планы развития на перспективу.

Участники Форума НСК – представители органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, объединений работодателей, советов по профессиональным квалификациям, крупнейших компаний, образовательных организаций, профессиональных сообществ.