Завод "Электрокабель" обеспечит нефтегазовую отрасль кабелем со сверхзащитой от огня

ТАСС, 3 декабря. Кольчугинский "Электрокабель" (АО "ЭКЗ", входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК, г. Кольчугино, Владимирская область) освоил выпуск огнестойких волоконно-оптических кабелей для передачи сигнала на большие расстояния, которые большей частью востребованы в нефтехимической и газоперерабатывающей промышленности. Об этом сообщают в пресс-службе УГМК.

"Эти изделия могут поддерживать работоспособность в случае пожара на протяжении как минимум полутора часов. Достигается это за счет специальных элементов конструкции: скрученный сердечник имеет дополнительную обмотку стеклолентой, а наружная оболочка выполнена из безгалогенного материала с повышенными противопожарными свойствами", - сказано в сообщении.

"Отрасли промышленности, работающие с нефтепродуктами и газом, предъявляют высокие требования к пожаробезопасности кабелей. В связи с чем мы разработали и успешно освоили различные варианты изделий: с низким дымо- и газовыделением, не выделяющие при горении отравляющих газов галогеновых кислот и огнестойкие со сроком службы 25 лет", - отметил начальник бюро кабелей связи АО "ЭКЗ" Александр Полимонов.

Еще одна особенность нового продукта - наличие в конструкции металлической брони, которая может быть ленточной или проволочной. Это значительно расширяет возможности использования кабеля, в том числе в подвижных грунтах, сейсмоопасных зонах. Его можно прокладывать как внутри, так и снаружи помещений, на эстакадах.

На кабели уже получены сертификаты соответствия в области пожарной безопасности. В пресс-службе отметили, что ЭКЗ изготавливает оптические кабели с волокном только лучших мировых производителей.

"Сегодня выпуск кабелей связи – и волоконно-оптических, и с медными токопроводящими жилами – в рамках "Холдинга Кабельный Альянс" сосредоточен на ЭКЗ. При этом значительная часть технологического оборудования используется для выпуска как кабелей связи, так и других групп продукции, в частности, кабелей управления. Это позволяет спланировать равномерную загрузку оборудования в течение года, снизить себестоимость производства и обеспечить конкурентные цены", - подчеркнул директор кольчугинского завода Евгений Суходоев.

О холдинге

ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК, производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности. В ХКА входят три завода - АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", АО "Сибкабель" и АО "Уралкабель", а также ПАО "НИКИ Томск".

"Холдинг Кабельный Альянс" является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также за рубежом, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.