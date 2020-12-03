Экологи рассказали о лесовосстановлении на эксперт-talk в Москве

Москва, 3 декабря. Жители страны – от школьников до селебрити – задают новый тренд, участвуя в масштабных экологических акциях. Роль в лесовосстановлении волонтеров обсудили 2 декабря в диспетчерском центре Авиалесоохраны.

Год назад тема лесных пожаров в Сибири привлекла широкое внимание общественности. С того момента и в целом за год произошло немало. Об экологии и во многом о лесе - заговорили все. Поводы были разные: от наведения порядка в области заготовки древесины и лесных пожаров, которые удалось взять под контроль, до новых масштабных волонтерских инициатив, подаривших стране десятки миллионов новых деревьев. Как итог – рекордные показателю по вовлечению в инициативы по лесовосстановлению обычных людей. Только этой осенью во всероссийской акции "Сохраним лес" (12+) поучаствовали порядка миллиона жителей страны. "Лесной" феномен обсудили 2 декабря в диспетчерском центре Авиалесоохраны. Участниками эксперт-talk стали профессионалы своего дела – руководители профильных ведомств, представители общественных организаций, ученые, волонтеры.

По словам начальника ФБУ "Авиалесоохрана" Николая Кривошеева, в 2020 году площадь тушения лесных пожаров сократилась на 23 процента. Во многом этому способствовали меры поддержки национального проекта "Экология":

"За последние 2 года нам удалось существенно обновить парк специализированной пожарной техники, в том числе – усилить авиационную составляющую пожаротушения", - отметил Кривошеев.

Между тем Россия – одна из немногих стран, которая не просто тушила пожары, но также ответила на них массовым лесовосстановлением, подчеркнул первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

"Проблема лесных пожаров становится глобальной. Но если в США они уносят жизни людей, в Австралии огонь погубил редкие виды животных, то мы в России останавливаем пожары еще на подступах", - констатировал эколог.

Новые леса все чаще появляются благодаря народной поддержке.

"Весной участники международной акции "Сад памяти" высадили 27 миллионов деревьев. А в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", которой удалось объединить людей практически всех возрастов и профессий, только за три месяца было высажено около 42 млн деревьев. Это масштабный вклад в экологию наших людей", - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Масштабные акции, реализуемые в рамках реализации национального проекта "Экология", объединили едва ли не все волонтерские организации. На высадки выходили члены Всероссийского общества охраны природы, Всероссийского общественного движения "Волонтеры Экологи", общественной организации волонтеров-экологов "Делай!", ВОД "Волонтеры Победы", Всероссийский студенческий корпус спасателей и другие.

Активно поддерживают экологические акции и "Молодежка ОНФ". По мнению заместителя руководителя Исполкома ОНФ, члена Центрального Штаба ОНФ Игоря Кастюкевича, лесовосстановление должно стать модным трендом для жителей страны - с понятными механизмами и доступными алгоритмами действий. "Высадка деревьев может стать неким семейным событием выходного дня, наравне с посещением парка аттракционов или катанием на лыжах", - считает Кастюкевич.

Сопредседатель Экологической палаты России Владимир Семенов выразил мнение, что лес начинает выполнять задачу философии общего дела и может стать новой национальной идеей.

Своим опытом в лесовосстановлении поделились также руководители Московской областной экологической общественной организации "ЭКОСИЛА 50", проекта "Посади лес" и др. Руководитель экопарка "Ясно поле" Дмитрий Черепков рассказал о создании учебного центра, где планируется проводить практические мероприятия по лесовыращиванию на землях сельхозназначения.

Между тем в стране пополняется фонд семян для будущих высадок. Всего в Федеральном фонде сегодня хранится свыше 13 тонн, сообщил директор Российского центра защиты леса Виталий Акбердин. "За последние годы нами была оказана помощь 19 субъектам федерации. Из фонда было отпущено более 10 тонн семян хвойных растений", - отметил руководитель федерального ведомства.

По итогам встречи волонтерские организации сошлись во мнении о необходимости обучения волонтеров. Их поддержала председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина. Она подчеркнула роль в реализации национального проекта "Экология" системы непрерывного экологического образования.

"Федеральный проект должен состояться. Я надеюсь, что экообразование и экопросвещение станут ключевым направлением в российской повестке. Чуть больше знаний, а мотивации и уверенности у нас хватит", - отметила Шаройкина.

Во Всероссийском обществе охраны природы в свою очередь акцентировали внимание на важности внедрения системы подсчета для измерения вклада волонтерских и иных высадок в качество воздуха.

Эксперт-talk состоялся при поддержке АНО "Национальные приоритеты", ФБУ "Авиалесоохрана", Российского центра защиты леса, ФГБУ "Рослесинфорг", Федерального агентства лесного хозяйства и Минприроды России в рамках реализации национального проекта "Экология".