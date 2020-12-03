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Чат-бот Сбера разобрался в НСЖ и ИСЖ

Теперь он отвечает на вопросы по программам инвестиционного и накопительного страхования жизни

ТАСС, 3 декабря. Чат-бот в мобильном приложении СберБанк Онлайн стал ещё умнее. Теперь он отвечает на вопросы по программам инвестиционного и накопительного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) компании "Сбербанк страхование жизни", а при необходимости — соединяет с оператором.

Сервис находится на главной странице приложения во вкладке "Диалоги". Он может рассказать клиентам обо всех условиях программ НСЖ и ИСЖ, оформлении и расторжении договоров, оплате страховой премии, порядке действий при наступлении страхового случая или окончании действия договора.

"Осенью мы вывели программы накопительного и инвестиционного страхования жизни в СберБанк Онлайн и постепенно дополняем их различными сервисами. Клиенты банка теперь могут получить информацию о программах страхования не только у сотрудников отделений, но и у виртуального ассистента, который отвечает на вопросы круглосуточно. Вскоре мы встроим консультации по НСЖ и ИСЖ в семейство виртуальных ассистентов Сбера", - сказала исполнительный директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Ольга Монахова.

Что такое НСЖ и ИСЖ

  • НСЖ позволяет накопить необходимую сумму к определённому сроку на различные цели — оплату высшего образования ребёнка, покупку квартиры, пенсию или передачу капитала по наследству. При наступлении неблагоприятных событий компания произведёт страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы.
  • ИСЖ подойдёт тем клиентам, которые готовы инвестировать на срок от 3 лет, заинтересованы в 100-процентной защите первоначальных вложений и понимают, что этот фактор ограничивает потенциальную доходность продукта. Клиент единовременно вкладывает всю сумму средств и выбирает стратегию инвестирования.

Преимущества

  • Специальный юридический статус обеспечивает неприкосновенность инвестированных денег при имущественных спорах и выплаты указанным в договоре лицам по окончании программ.
  • Налоговый вычет 13% (не более 15 600 рублей в год) от суммы взносов по договору при заключении договора на срок от 5 лет. Доступен ежегодно в течение всего срока действия полиса.
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