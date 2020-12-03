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МТС создала систему VR-трансляций для студентов Вышки

Технологическим партнером выступила компания Lookport

Москва, 3 декабря. Оператор совместно с Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" впервые в России запустили проект по организации онлайн-трансляций лекций, в том числе в VR-формате.

Шесть лекториев вуза в Москве оборудованы панорамными видеокамерами 360 градусов и видеокамерой с функцией автослежения за перемещением преподавателя по аудитории. На специально созданном портале студенты одновременно могут видеть преподавателя и его презентационные материалы или учебную доску на одном экране. Трансляция поддерживает стандарт видео 4К 360 градусов и ее можно смотреть в VR-очках. Любую лекцию можно прослушать в записи в течение года. 

"Технологии виртуальной реальности постепенно становятся частью нашей жизни, в первую очередь в тех областях, где необходим элемент присутствия: в сфере туризма и развлечений, - отмечает коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Андрей Панагушин. - Образование – еще одно перспективное для применения VR-решений направление. Эти технологии стирают границы между очным и дистанционным обучением и обеспечивают непрерывность обучения". 

В компании уверены, что за такими технологиями будущее высшего образования.

Технологическим партнером выступила компания Lookport, резидент второго набора Центра 5G MTS StаrtUp Hub.

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