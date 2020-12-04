В РСПП обсудили поправки в закон об архитектуре

Москва, 4 декабря. Архитекторы такие же творцы, как художники, музыканты или продюсеры, однако реализовать исключительное право на произведения могут далеко не всегда. Их права тесно переплетены с интересами девелопмента, строительными регламентами, запросами общества и градостроительной политикой, практикой государственных и муниципальных закупок и защитой исторического наследия.

Как согласовать все эти институты и укрепить позиции архитекторов в экономике и диалоге с государством? Этот вопрос члены Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям обсудили на специальном заседании с деятелями профессионального сообщества, представителями Минкультуры и Минстроя РФ.

Участники дискуссии выделили более десятка болевых точек отрасли, среди которых наиболее значимы проблемы нарушения авторского права при воплощении архитектурных проектов, несовершенная система оценки квалификации архитекторов, недостатки государственных и муниципальных закупочных процедур.

Члены Комитета и представители отрасли сошлись во мнении, что для позитивных изменений необходимо пересмотреть положения проекта федерального закона об архитектурной деятельности с учетом пожеланий профессионального сообщества. В предлагаемой сегодня редакции законопроект не способствует развитию отрасли и не создает условия для плодотворного развития профессии. Более того, в некоторых аспектах документ создает ситуацию еще менее благоприятную, чем есть сейчас.

Несмотря на то, что законопроект наделяет архитекторов особым статусом, он не гарантирует защиту исключительных прав, никак не противостоит возможным злоупотреблениям заказчика и недобросовестной конкуренции. Также проект закона противоречит действующему законодательству в сфере госзакупок и не объясняет цели и порядок проведения квалификационной аттестации, которую архитекторы обязуются подтверждать на каждом этапе карьеры.

По мнению представителей отрасли, если документ не будет пересмотрен, открытые творческие конкурсы в сфере госзакупок останутся вне правового поля, а архитектор, даже получив право на реализацию проекта для государства или муниципалитетов, опять лишится всяких гарантий. Никто не сможет знать точно, будет ли проект реализован в соответствии с утвержденным замыслом.

Архитектуру в целом нужно рассматривать как одну из отраслей креативной экономики и учитывать ее творческую составляющую, считает заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов. "Необходимо выстраивать общую систему поддержки индустрий, в добавочную стоимость которых входит творческая составляющая", - сказал он.

Вместе с этим есть проблемы, которые важно решать в действующем регулировании. "Например, важна возможность отражать в технических заданиях результаты творческих конкурсов для того, чтобы сохранить права архитектора и первоначальный замысел проекта", – отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

Участники заседания выразили мнение, что необходимо четко сформулировать и зафиксировать предмет регулирования проекта ФЗ "Об архитектурной деятельности", который должен быть сфокусирован на профессии и деятельности архитектора. При этом не менее важно завершить "затянувшееся блуждание в трех соснах" и провести гармонизацию положений и формулировок законопроекта, Градостроительного и Гражданского кодексов РФ.

Так, по мнению директора архитектурной школы МАРШ Никиты Токарева, Градостроительный кодекс не защищает даже базового права архитектора на корректную реализацию проекта и в целом плохо согласуется с законодательством об интеллектуальной собственности. "Гражданский кодекс регламентирует использование прав на результаты интеллектуальной деятельности не только в архитектуре, но и в других сферах. В то же время в Градостроительном кодексе мы видим, что заказчик имеет полное право изменять проект, и, к сожалению, часто этим пользуются. Если проект изменен в худшую сторону и не защищен авторским правом, от этого страдает не только архитектор, но и потребитель", – отметил Токарев.

"Проблема несоответствия отраслевого законодательства и правовых норм в сфере интеллектуальной собственности – это общая проблема для всех креативных индустрий. Мы сейчас это видим по работе регуляторной гильотины. Решение этой проблемы должно быть гармоничным и сонаправленным. Важна совместная работа Минкультуры России, как представителя творцов, и Минстроя России", – отметил председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский.

Строительный процесс должен учитывать не только право творца на осуществление авторского надзора и участие в процессе изменения проектов, но и запросы жителей, технические требования, градостроительные регламенты, правила землепользования и задачи охраны исторического наследия.

По мнению исполнительного директора Института экономики города Татьяны Полиди, вопреки сложившимся стереотипам российский девелопмент не так уж зарегулирован, и именно это порой приводит к печальным последствиям. Зачастую стройкомплекс пытается извлечь выгоду из каждого клочка земли, застраивая центры мегаполисов уродливыми офисными зданиями, а окраины сотами-человейниками без социальной инфраструктуры. В этой ситуации так ненавистные бизнесу административные барьеры могут оказаться спасительными. "Недвижимость в городе развивается не только под действием рыночной экономики. Важнейшим направляющим фактором должны быть законодательные ограничения. Мой любимый пример – градостроительный закон Нью-Йорка включает 4000 страниц. А у наших городов-миллионников соответствующие правила умещаются в 100 страниц, на которых толком ничего не написано!", – отметила Полиди.

Еще печальнее дело обстоит с правами архитекторов в сфере государственных и муниципальных закупок. У архитектора, выигравшего конкурс, вообще нет гарантий, что проект будет реализован. Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо пересмотреть положения Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок, которые напрямую касаются представителей креативных индустрий.

Открытые конкурсы на творческие продукты в сфере госзакупок фактически остаются вне правового поля, а архитектор, даже получивший право на реализацию проекта для государства или муниципалитетов, опять лишится всяких гарантий, что его проект будет реализован в соответствии с утвержденным замыслом. Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо поменять подход к выделению субсидий и организации публичных конкурсов.

Вредят российской архитектуре зачастую и сами архитекторы, не получившие должной профессиональной подготовки. Проблему аттестации поднял руководитель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан. Он напомнил, что за рубежом диплом далеко не финальный пункт архитектурного образования. Выпускник должен минимум три года проработать в одной или даже нескольких архитектурных фирмах, участвуя во всех стадиях реализации проекта: от концепции до авторского надзора. После этого руководители компаний, где молодой человек работал, должны подтвердить его опыт, профессиональные компетенции и участие в конкретных проектах. Все это он сможет подшить в портфолио и отправить заявку на рассмотрение в специальную комиссию, например, в Германии – в комиссию при Архитектурной палате. "После получения лицензии и признания компетенций Архитектурной палатой специалист становится самостоятельным и в дальнейшем сам подписывает все чертежи и проекты", – рассказал Сергей Чобан.

В ближайшее время Комитет РСПП совместно с представителями Минстроя России и профессионального сообщества подготовит предложения по уточнению предмета регулирования и корректировке законопроекта об архитектурной деятельности. После общественного обсуждения на площадке РСПП предложения будут направлены в Правительство РФ.

В обсуждении также приняли участие выпускница Дельфтского технологического университета, руководитель архитектурного бюро BUROMOSCOW Ольга Алексакова, СЕО Агентства креативных индустрий Екатерина Гайка, руководитель Архитектурного бюро ASADOV, вице-президент Союза архитекторов России, заведующая кафедрой "Архитектурная практика" МАРХИ Елена Баженова, руководитель Архитектурного бюро ASADOV Андрей Асадов.