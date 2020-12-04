Конференция GroupM TYNY: Конструктор роста 2021 прошла в онлайн-формате

Москва, 4 декабря. Ежегодная конференция This Year, Next Year (TYNY) (16+) состоялась 26 ноября. Мероприятие организовано GroupM, ведущей международной медиаинвестиционной группой холдинга WPP, представленной в России агентствами Mindshare, MediaCom и Wavemaker. В этом году мероприятие прошло полностью в онлайн-формате.

Открыла конференцию Мария Колосова, CEO GroupM Russia&CIS, с обновленным прогнозом по рекламному рынку. "Пандемия серьезно сказалась на развитии экономики: падение ВВП по итогам года составит 3,9%, а уровень безработицы достиг 5,7%. При таких показателях расходы на рекламу в России в 2021 году могут вырасти на 5%, до 460–465 млрд руб. В таких условиях брендам важно искать новые возможности для роста бизнеса", - отметила она.

Эта тема — "Конструктор роста" — и стала ключевой в докладах экспертов Mindshare, MediaCom и Wavemaker и приглашенных гостей.

Четыре насыщенных секции мероприятия — "Ядро бизнеса — фокус роста", "Технологии — драйвер роста", "Гибкость и скорость — катализаторы роста", "Многообразие и инклюзивность — залог устойчивого роста" — были посвящены одному из блоков роста. Важное место заняла дискуссия о будущем экосистем. Эксперты Mail.ru Group, "Сбер" и "Яндекс" поговорили об управлении простыми и сложнейшими экосистемами, об их будущем и полезности для потребителя. Модерировала разговор Елизавета Осетинская, основательница и генеральный директор проектов The Bell и "Русские норм".

Партнерами конференции выступили: группа компаний Russ Outdoor, РБК, RAMBLER GROUP, digital-оператор №1 Gallery, IMHO, телеканал "МУЗ-ТВ", "Амарена Медиа Селлинг", Video sales house GPMD, Go Mobile, "Квант", Aitarget, агентство Players, "Европейская медиагруппа" (ЕМГ), AdIndex.ru.

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