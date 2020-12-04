В БФУ им. И. Канта нашли новый способ диагностики рака шейки матки у женщин

Москва, 4 декабря. Исследователи БФУ им. И. Канта получили патент на новый малотравматичный способ диагностики рака шейки матки. Способ может быть использован для лабораторной диагностики неопластической патологии, то есть процессов, обусловленных бесконтрольным размножением атипичных клеток, а также для выявления и других заболеваний шейки матки у женщин.

Суть нового метода заключается в получении неинвазивным путем материала шейки матки и цервикального канала, что возможно при гинекологическом осмотре, с последующим приготовлением парафиновых блоков и парафиновых срезов материала. После этого проводится гистологическое, а при необходимости и иммуногистохимическое исследование материала, что расширяет диагностические возможности по сравнению с обычным цитологическим исследованием.

По словам руководителя профессора, д.м.н., заведующей лабораторией иммуногистохимической, патологоанатомической и клинической диагностики Ларисы Волковой, новый способ направлен на повышение диагностических возможностей при выявлении дисплазий и рака шейки матки.

"Новый способ диагностики патологии шейки матки отличается от традиционного цитологического исследования. Он основан на применении метода жидкостной цитологии с дальнейшим формированием клеточных блоков на основе материала шейки матки и цервикального канала. Из полученного материала изготавливаются парафиновые срезы для последующего гистологического и иммуногистохимического исследования, что значительно повышает возможности традиционного цитологического исследования", - отметила Волкова.