Географ БФУ им. И. Канта получил престижную стипендию Русского географического общества

Москва, 4 декабря. Двадцать третьего ноября объявлены итоги конкурса на присуждение именных стипендий Русского географического общества в 2020 году. В этом году стипендия "За успехи в научной и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук" была присуждена трем молодым географам России, в числе которых ведущий научный сотрудник Лаборатории географии инноваций Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта Андрей Михайлов.

"Присвоение именной стипендии за успехи в науке в год 175-летия Российского географического общества – почетное и значимое событие в научной деятельности молодого географа. Я безусловно рад, что в этом, юбилейном для РГО году, мои профессиональные достижения, а также двух моих коллег из Республики Крым и Томской области, были высоко оценены географическим научным сообществом. Конкурс в 2020 году был большой: подано 148 заявок, что в 2 раза больше, чем в 2019 году. Тем ценнее получить признание от имени старейшей общественной организации в России и одной из старейших в мире (прим. наряду с Парижским, Берлинским географическими обществами и Королевским географическим обществом в Лондоне). Это придает силы для дальнейшего продвижения в географических исследованиях", - сказал Михайлов.

В последние годы Михайлов возглавляет Лабораторию географии инноваций Института геополитических и региональных исследований. Ее деятельность направлена на развитие нового направления географических исследований – географии знания и инноваций.

По его мнению, современное развитие стран и регионов основывается на интеллектуальных ресурсах, а изучение территориальных закономерностей их размещения – актуальная научная задача. "В этой связи я воспринимаю данное награждение не только как свою личную победу, но и индикатор интереса российского научного сообщества к развиваемой мной и моими коллегами тематике исследований. У нас уже сложился устойчивый профессиональный коллектив, объединивший кандидатов географических наук и совсем молодых исследователей, делающих свои первые шаги в науке – аспирантов и магистрантов. За 2019-2020 годы подготовлено и опубликовано несколько десятков статьей, в том числе в таких знаковых географических журналах как Известия Русского географического общества, Балтийский регион, Региональные исследования, Regional Research of Russia, Экономика региона, Geographia Polonica, Geography, Environment, Sustainability и других, в том числе входящих в топ-25% в мире. Целый ряд публикаций входит в топ-1% передовых тематик в мире в рейтинге SciVal prominence percentile", — сказал Михайлов.

Он также добавил, что достижение таких высоких показателей невозможно без активной вовлеченности всех участников коллектива, их профессиональной отдачи и любви к познанию, закладываемой еще в начале научного пути под влиянием более опытных коллег и наставников. "Для меня таким проводником в науку выступил мой научный руководитель по кандидатской диссертации – профессор, доктор географических наук Геннадий Михайлович Федоров, чей научный авторитет и невероятная работоспособность не могут не мотивировать. Я рад и горд, что в БФУ им. И. Канта под его началом сложилась сильная географическая школа, а географы университета реализуют значимые для отечественной науки исследования, поддерживаемые РНФ, РФФИ и другими научными фондами. Активно развивается сеть научного сотрудничества с учеными из других регионов России и из-за рубежа, что также говорит о признании БФУ им. И. Канта как центра компетенций в области географии среди представителей профессионального сообщества", — заключил Михайлов.