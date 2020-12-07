На ECO-MEDIA-Barents учредили организацию журналистов и экологов стран Баренцева региона

Мурманск, 7 декабря. На форуме "ECO-MEDIA-Barents-2020", прошедшем в Мурманске, была учреждена новая международная организация журналистов и экологов стран Баренцева региона BRIES.

В форуме приняли участие ведущие журналисты и эксперты России, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. Организаторами выступили оргкомитет BRIES, Ассоциация "ЭКО-пресс", Природоохранный Союз Норвегии, Центр экологического мониторинга "ПОМОР" и агентство "Barents News".

"Участники форума с тревогой констатировали, что ограничительные меры в условиях пандемии негативно сказались на всем экологическом движении в странах Баренцева региона" - рассказывает Тимофей Суровцев, руководитель Центра "ПОМОР".

С ним согласен норвежский эколог Курт Оддекалв, который посетовал на то, что сегодня экологи Королевства терпят бедствие. "Государство пользуется ситуацией, чтобы осложнить существование тем, кто открыто критикует решения правительства, наносящие вред экологии страны. Сколько лет мы, например, боремся с норвежскими рудниками, которым чиновники разрешают сбрасывать ядовитые шлаки и отходы от горного производства в наши уникальные фьорды. Однако медные рудники все множатся, и мы не можем сегодня даже приблизиться к ним" - отметил эксперт.

Йохан Бекман, финский журналист и общественный деятель, рассказал о сложной ситуации со свободой слова в его стране. "В Финляндии действует жесткая цензура для СМИ, и по сравнению с Россией у нас гораздо меньше возможностей критиковать правительство за наносящие вред экологии решения".

Известный шведский политик Торд Бьорк обеспокоен состоянием лесов в своей стране. "У вас в России очень много диких лесов, а вот в Швеции таковых уже нет - все они "коммерческие", т.е. принадлежат крупным корпорациям, которые производят и продают древесину. Так что у шведов нет никаких прав на шведские леса, это уже совсем не народное достояние", - отметил он.

Эксперты Форума "ECO-MEDIA-Barents-2020" с воодушевлением восприняли создание нового международного сообщества BRIES и высказали готовность участия в нем. Микаэл Хертофт из датской партии Красно-Зеленых отметил, что теперь можно более эффективно пресекать попытки нанесения экологического вреда. "Такие чудовищные факты, как, например, убийство миллионов норок в Дании, должны быть достоянием гласности и не оставаться безнаказанными – это жестокость, возведенная в ранг государственной политики и происходящая якобы с согласия нашего народа" - отметил эксперт.