"Звезда театрала" назвала лауреатов 2020 года

Москва, 8 декабря. Седьмого декабря в Театре имени Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов состоялась XIII торжественная церемония вручения премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" (12+). Имена лауреатов в самой почетной номинации "Легенда сцены" были известны заранее: за честь, достоинство и многолетнее служение искусству были отмечены народные артисты РСФСР Александр Збруев и Валентина Талызина, и посмертно народный артист РФ Роман Виктюк. Награду получил актер Театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин. Победителей в остальных номинациях, которые определились по результатам онлайн-голосования, объявили ведущие вечера – Аня Чиповская и Алексей Франдетти.

Впервые за всю историю премии награждение прошло при 25-процентной заполняемости зала и других ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. Но у поклонников русского театра по всему миру была уникальная возможность посмотреть онлайн-трансляцию "Звезды Театрала" на сайте и Youtube-канале журнала "Театрал", которую провел генеральный телекоммуникационный партнер премии – ПАО "Ростелеком".

Церемония началась с традиционной приветственной речи президента премии, главного редактора журнала "Театрал" Валерия Якова. "Мы хотим сказать спасибо всем, кто верил, что 13-я церемония главной зрительской премии "Звезда Театрала" состоится вопреки цифре 13, вопреки ковиду и всем проблемам, с ним связанным. Особые слова благодарности – нашим зрителям, читателям и друзьям, которые, несмотря на все проблемы нынешнего года, активно номинировали и голосовали за любимые театры, актеров и режиссеров, которые горячо поддержали нашу новую антивирусную номинацию – "Лучший АртОтвет пандемии", - сказал он.

Режиссер Рузанна Мовсесян подготовила яркую, динамичную церемонию, которую украсили музыкальные номера из онлайн-проектов, созданных во время локдауна и вошедших в шорт-лист премии в новой специальной номинации. Актеры МХТ им. Чехова из ретро-группы "Сладкий мёд" впервые исполнили живьем шутливую композицию Михаила Рахлина из дебютного альбома #СамоизолейшнХитс. Иван Ожогин и Юлия Дякина выступили с номером из первого Instagram-мюзикла "Мой длинноногий деда", а актриса Нонна Гришаева спела вместе с актерами Московского областного ТЮЗа вдохновляющую композицию Максима Дунаевского "Ветер перемен" – в период карантина она же прозвучала онлайн как ответ на челлендж Театриума Терезы Дуровой #ПарадХитов.



Лучшим спектаклем сезона зрители назвали "Завещание Чарльза Адамса" театра "Мастерская Петра Фоменко". Постановка Олега Глушкова завоевала большинство голосов в номинации "Лучший спектакль. Большая форма".



Лучшим режиссером по итогам минувшего сезона стал Евгений Марчелли. Зрители проголосовали за его спектакль "Шутники" в театре "Сатирикон". Сам режиссер не смог быть на церемонии, так как находился на самоизоляции.

В номинации "Лучший спектакль. Малая форма" победила постановка Игоря Яцко "Опасные связи" театра "Школа драматического искусства". Лучшим музыкальным спектаклем по итогам голосования стал мюзикл "Вий", проект команды Creative Lab SТAIRWAY, а лучшим спектаклем для детей и юношества – "Питер Пэн" Алексея Франдетти в Московском областном ТЮЗе. "Маузер" греческого режиссера Теодороса Терзопулоса в Александринском театре признан лучшей постановкой иностранного режиссера в России.

В актерских номинациях зрительские предпочтения распределились следующим образом: "Лучшая женская роль" – Нонна Гришаева, в спектакле "Люся. Признание в любви" (Театр им. Вахтангова) примерившая на себя роль Людмилы Гурченко. "Лучшая мужская роль" – Тимофей Трибунцев, сыгравший Бориса в одноименном спектакле Дмитрия Крымова по "Борису Годунову" (Театральное агентство "Арт-Партнёр XXI"). В номинации "Лучшая женская роль второго плана" победила актриса Нина Гуляева, большинство голосов получила ее работа в спектакле "Белые ночи" (МХТ им. Чехова). Награда за "Лучшую мужскую роль второго плана" ушла к Александру Филиппенко, сыгравшему в спектакле Кирилла Серебренникова "Палачи" (Гоголь-центр). За лучшие роли в кино "Звезду Театрала" получили Мария Аронова (тренер фигуристов в фильме "Лед-2") и Даниил Страхов (врач, потерявший память, в сериале "Знахарь").

В номинации "Лучший директор" большинство голосов набрал Владимир Тартаковский. Коляда-театр стал по итогам зрительского онлайн-голосования "Лучшим региональным театром". Как "Лучший русский театр за рубежом" "Звездой Театрала" наградили Детскую театральную студию "Апрелик" (Франция, Париж). Победителем в новой номинации "Лучший любительский театр", созданной с целью поддержки любительских и студенческих театров и студий по всей стране, стал Называевский народный театр "Сотоварищи" (Омская область, Называевск). Как "Лучший социальный проект в театре" зрители поддержали инклюзивный театр-студию "Параллельный мир" (Омск).



В сезон, увенчавшийся пандемией, интернет-пространство взорвалось от всевозможных активностей театров – от онлайн-премьер и мастер-классов до флэшмобов и перформансов. На этой волне дирекция премии учредила спецноминацию "Лучший АртОтвет пандемии". Наибольшее число голосов набрал Instagram-мюзикл Алексея Франдетти "Мой длинноногий деда" по книге Джейн Вебстер, которая уже стала основой для нескольких экранизаций, бродвейских постановок и аниме. 28 инста-серий по две-три минуты, и в каждой – история современной Золушки в письмах.



Завершилась церемония "Звезды Театрала" не традиционным коллективным фото лауреатов на сцене (этот номер не прошел по ковид-ограничениям), а селфи ведущих со всеми 25-ю процентами зала Театра имени Евгения Вахтангова.

"Звезда Театрала" — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, потому что её лауреатов определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория. В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на сайте премии https://teatral-online.ru/star/. А в конце года - в первый понедельник декабря - по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются имена победителей.