БФУ имени Канта вошел в ТОП-10 лучших университетов России по медицине

ТАСС, 9 декабря. Рейтинговое агентство RAEX впервые опубликовало серию предметных рейтингов вузов-лидеров по 10 различным направлениям подготовки. БФУ имени И. Канта занял 10 место по медицинским наукам и здравоохранению. В вузе отмечают, что вхождение в столь конкурентные рейтинги свидетельствует о действительно эффективной работе университета.

Сам рейтинг, по мнению его авторов, станет мощным подспорьем для принятия решения о выборе вуза абитуриентами и их родителями. Предметный рейтинг вузов RAEX составлен на основе трех групп показателей:

"‎Качество приема" – средневзвешенный конкурсный балл студентов, зачисленных на очную форму обучения на бюджетной и платной основе с учетом баллов за индивидуальные достижения;

"‎Наукометрические показатели" – 1. количество статей в журналах, индексируемых Web of Science Core Collection; 2. количество цитирований данных публикаций (временной диапазон для отбора наукометрических индикаторов: 2015-2019);

"‎Репутация" – результаты проведенных агентством RAEX опросов двух целевых групп – 1. студентов и выпускников; 2. представителей академического сообщества.

Более подробно с методологией составления рейтингов можно ознакомиться по ссылке.

По мнению директора медицинского института БФУ имени И. Канта Сергея Коренева, высокая позиция в столь авторитетном рейтинге доказывает, что институт развивается в верном направлении.

"Прекрасная новость для всего коллектива медицинского института. Наш институт, хоть и молодой, но очень быстро развивающийся. Поэтому данная высокая оценка показывает, что мы на правильном пути. В настоящее время коллектив медицинского института – это сплав высокопрофессиональных профессоров и доцентов с одной стороны и молодой плеяды прекрасных, активно развивающихся специалистов. Причем это обновление института происходит во многом благодаря выпускникам БФУ им. И. Канта, которые продолжают традиции медицинского института и всего университета", - отметил Коренев.