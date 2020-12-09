МТС выступит продюсером для молодых музыкантов

Москва, 9 декабря. МТС начинает работать с актуальными и быстрорастущими артистами в проекте "Студия МТС Live". В серии коротких студийных выступлений и интервью, которые будут размещены на площадке и в социальных сетях МТС Live, зрители смогут познакомиться с музыкантами и узнать об их творчестве. Видео будут доступны абонентам любых операторов, а для клиентов МТС, кроме общедоступных записей, будет создаваться эксклюзивный контент – интервью, отдельно записанные песни и другие материалы с музыкантами.

Первой группой, которая представила свое творчество в пилотном выпуске Студии МТС Live, стал пост-панк дуэт из Новосибирска "Буерак". В декабре 2020 года и на новогодних праздниках МТС планирует представить в новом формате группы и ssshhhiiittt! и Mirele.

Если формат покажет свою востребованность, то до конца 2022 года МТС планирует сотрудничество и с другими отечественными и иностранными исполнителями.

В рамках проекта МТС предоставляет платформу, которая поможет связать аудиторию с артистом в формате выступления и презентации группы, что особенно актуально в период ограничений, связанных с пандемией.

Подбор артистов для проекта будет осуществляться экспертной командой МТС Энтертейнмент на основе исследования рынка и с использованием подробного анализа аудитории исполнителей на основе Big Data МТС.

Новый формат работы с артистами позволит МТС Энтертеймент привлечь аудиторию на свои платформы, раскрыть музыкантов для широкой публики и развивать с ними в дальнейшем эксклюзивное сотрудничество, включая продюсирование сольных и фестивальных выступлений. Как крупный игрок на билетном рынке, МТС заинтересован в развитии этого направления.

По словам генерального директора МТС Энтертейнмент Михаила Минина, компания тестирует новый проект, который объединит артистов с новой аудиторией и позволит МТС развивать и другие эксклюзивные форматы сотрудничества с музыкантами.

"Стратегия МТС Энтертейнмент направлена на работу с музыкальными коллективами всех жанров, так как абоненты МТС - многочисленны и имеют самые разные вкусы. Новый студийный формат позволит поддержать артистов, известных по клубным или фестивальным выступлениям. Они получат более широкую заинтересованную аудиторию и смогут в перспективе расширить количество своих живых выступлений, а мы продолжим изучение музыкальных сегментов, чтобы расширять список этих артистов для нашей аудитории. Мы видим сильные перемены в отрасли и готовы экспериментировать и пробовать новые форматы, чтобы найти подходы и инструменты, которые позволят рынку развлечений расширять свою аудиторию", - отметил Михаил Минин.

"МТС Энтертейнмент" — дочерняя компания МТС, созданная для развития проектов в сфере развлечений. Компания объединяет том числе билетные сервисы "Тикетлэнд" и "Пономиналу", портал и приложение "МТС Live" и проект МТС Live Arena.

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