Реконструкция и капремонт свердловских соцобъектов учтены в постановлении к бюджету

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Постановление Законодательного собрания Свердловской области "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" включает большой перечень объектов социальной сферы, которым требуется реконструкция или капитальный ремонт. Средства на них будут выделены в случае появления в регионе дополнительных доходов, сообщает пресс-служба регионального парламента в четверг.

"Мы рекомендовали правительству Свердловской области при получении дополнительных доходов в областной бюджет 2021 года направить средства на реконструкцию гимназии № 40 в Екатеринбурге и трех школ в Верхней Пышме. Среди муниципальных учреждений культуры, которым требуется ремонт и оснащение новым оборудованием, обозначены литературный центр "Дом Окуджавы" в Нижнем Тагиле, Каменск-Уральский краеведческий музей имения И.Я.Стяжкина и Петрокаменский центр культуры (Горноуральский городской округ). В рамках развития сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей предложено выделить финансирование на строительство спальных корпусов в лагерях "Веселый бор" (Серовский городской округ) и "Родничок" (Тавдинский городской округ)", - цитируют в сообщении слова спикера регионального парламента Людмилу Бабушкину.

Она отметила, что еще одной важной темой для региона является газификация. В постановлении депутаты обозначили рекомендацию при получении сверхплановых доходов в 2021 году увеличить бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных проектов по газификации, в том числе на строительство газопровода р.п. Пышма – п. Первомайский – г. Камышлов.

Ранее сообщалось, что доходы области в 2021 году составят 278,2 млрд рублей, расходы - 318,8 млрд рублей, таким образом, дефицит в следующем году составит 40,6 млрд рублей В 2022 году доходы бюджета Свердловской области планируются на уровне 286,2 млрд рублей, расходы - 298,8 млрд рублей, в 2023-м - 305 и 314,7 млрд рублей.