150 проектов НТИ представлены руководителям 50 регионов РФ

Москва, 10 декабря. Более 150 проектов НТИ были представлены руководителям российских регионов в ходе онлайн-конвента "Бизнес без границ: создаем пространство возможностей вместе с НТИ" (12+), организованного АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" и Фондом Росконгресс. В работе онлайн-конвента участвовали 50 регионов и более 45 тыс. человек, рассказала сегодня, 8 декабря, директор по развитию технологических сообществ и партнерств АНО "Платформа НТИ" Анастасия Морозова.

2020-й год стал годом перезагрузки Национальной технологической инициативы, одной из задач стало включение в экосистему НТИ региональных предпринимателей, отметила Анастасия Морозова. В результате были запущены семь новых рынков НТИ 2.0. Компании рынков первой волны НТИ уже показали серьезные технологические достижения и прорывы, в том числе в области безэкипажного судовождения, беспилотного транспорта, новых распределенных энергетических систем.

"Компания Геоскан в этом году побила мировой рекорд и попала в книгу рекордов Гиннеса с шоу дронов, запустив в небо одновременно 2198 минидронов. Если вдуматься, за этим результатом стоит большое количество эффектов. Минидроны "Геоскана" сейчас активно используются в образовательных учреждениях для обучения программированию систем управления беспилотными летательными аппаратами. Десятки тысяч школьников уже обучаются этому навыку. Это значит, что в ближайшем будущем у нас появится еще больше команд и компаний, которые будут развивать рынок беспилотной авиации", – отметила Морозова.

Что касается безэкипажного судовождения, то Россия стала мировым лидером как в области технологий, так и в части законодательной базы. Более 24 регионов будут оснащены системами безэкипажного судовождения.

По данным рейтинга Инновационного развития субъектов РФ, Белгородская область находится на 15-м месте, отметил Олег Абрамов, заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента экономического развития региона. Затраты на инновационную деятельность достигли 30,6 млрд рублей. Создан IT-кластер, в который входит 38 IT-компаний с льготной законодательной поддержкой и суммарной выручкой более 4 млрд рублей. В регионе реализуется инициатива по цифровизации сельского хозяйства, АгроНТИ. Особое внимание уделяется проектам рынков FoodNet, AeroNet, HealthNet.

В Калужской области работают инновационные промышленные кластеры: фармацевтический, кластеры ядерных технологий, IT-технологий, композиционных материалов, рассказала Анна Королева, заместитель министра, начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области. Самыми динамично развивающимися компаниями стали предприятия фармкластера. По итогам прошлого года фармкомпании области выпустили продукцию на более чем 50 млрд рублей. 11 калужских компаний имеют статус резидентов "Сколково".

В Орловской области высокотехнологичные компании получают разноформатную поддержку, в том числе юридическое, бухгалтерское, инвестиционное сопровождение, рассказал Сергей Антонцев, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности региона. К особо успешным проектам чиновник отнес платформу каршеринга, систему по мониторингу транспортных потоков, в 2020 году запущено мобильное приложение для предприятий общепита по удаленному обслуживанию.

Конвент "Бизнес без границ: создаем пространство возможностей вместе с НТИ" проходит с 30 ноября по 8 декабря 2020 года. В рамках конвента запланировано более 100 мероприятий с участием 50 губернаторов и 150 экспертов. В мероприятии задействованы восемь федеральных округов и 85 регионов РФ.