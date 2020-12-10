Интернет-дискуссия "Цифровая трансформация авторского потенциала" пройдет 11 декабря

Москва, 10 декабря. Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) 11 декабря проведет интернет-дискуссию "Цифровая трансформация авторского потенциала". Цель мероприятия — познакомить представителей творческих профессий с самыми эффективными инструментами защиты произведений. Участники рынка расскажут о разработках в сфере IT, которые позволяют полноценно защищать объекты интеллектуальной собственности (ОИС) в цифровой среде посредством диджитал-сервисов. Встреча станет четвертой в серии Creative Global Talks, организованной ЕАКОП. Обсуждение начнется в 13:00 на онлайн-площадке Zoom, и будет доступно для зрителей по ссылке. Запись встречи будет размещена на YouTube.

Одним из участников предстоящей дискуссии со стороны представителей творчества станет Ирина Видова-Молчан, певица, автор, правообладатель, и.о. председателя авторского совета НЦИС и член президиума Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП). В преддверии мероприятия она рассказала о своем отношении к фиксации прав на произведения в электронном варианте, цифровом регулировании и существующих предубеждениях.

По словам певицы, автора и правообладателя, конечно, опасения в переходе "на цифру" есть, и, в первую очередь, они связаны с возможностью потери информации, что для любого творца катастрофично.

"Вероятность утери данных существует в любом случае, так как имеет место человеческий фактор. Однако также есть понимание того, что, если вы вносите информацию о своем произведении в блокчейн, вероятность ошибки исключается, в то время как специалист центра или общества может, например, перепутать фамилию вашего соавтора. Бывало такое, что автор регистрирует в обществе произведение, а потом не находит его в реестре или же видит с опечатками, ошибками. Думаю, в цифровой среде человеческий фактор минимизируется", — пояснила она.

"Появление интернет-сервисов и площадок, на мой взгляд, упростит возможность защиты своей интеллектуальной собственности в интернет-среде и не только. В суде также удобнее предоставить выписку из реестра, а не собирать множество документов и свидетельств", — отметила Ирина Видова-Молчан. Также, по мнению спикера, в случае, если предлагаемые авторам технологии и сервисы докажут безупречность своей работы, у нее и ее коллег появилось бы больше времени для творчества.

Музыкант, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссер театра и кино Стас Намин полагает, что бумага постепенно станет архаизмом и все документы, вплоть до авторских прав и даже более важных ID и банковских документов, перейдут в цифровую форму.

"Уже сегодня цифровой сервис практически не оставил места традиционной бумаге. С одной стороны, кажется, что если выключить компьютер, то все документы исчезнут, а с другой — это уже так далеко зашло, что обратного хода давно уже нет и неожиданное исчезновение интернета и цифры можно квалифицировать как форс-мажор типа метеорита, падающего на Землю и разрушающего цивилизацию", — рассуждает он.

В то же время, по его мнению, цифровая реальность, помимо удобства доступа к информации, должна предоставлять гарантии защиты, потому что в реальной творческой среде пока что это не всегда реализуемо в полной мере: "Кража творческих идей происходит постоянно, и, конечно, я с этим сталкиваюсь очень часто. Это и в театре, когда вдруг в Болгарии появляется наш спектакль "Победа над Солнцем" (Стас Намин является художественным руководителем Московского театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина. — Прим.ред.), и кто-то даже говорит, что был причастен к нашей постановке, а уж в музыке кража происходит постоянно, и это даже уже не называется кражей, а интеллигентно — "заимствованием". При этом, несмотря на все имеющиеся трудности, недочеты и сомнения, цифровизацию отрицать бессмысленно, грань мира реального и ирреального стала слишком тонка — здесь впору вспомнить произведения Айзека Азимова, Артура Кларка, Герберта Уэллса и многих других писателей, некоторые фантастические сюжеты которых уже воплотились в жизнь".

Среди спикеров четвертого выпуска Creative Global Talks вместе с Ириной Видовой-Молчан и Стасом Наминым заявлены управляющая портфелем IT-продуктов Ассоциации IPChain, CEO IPEX Валерия Брусникина, коммерческий директор цифрового сервиса n’RIS Григорий Туринцев, директор по digital-маркетингу FONMIX Георгий Олейник, операционный директор краудлендинговой платформы Co-Fi Виктор Максимов, автор песен, певица, телеведущая, известная как один из влиятельнейших деятелей искусства в Азербайджанской Республике Роза Зергерли, композитор, музыкант, продюсер группы A’STUDIO Байгали Серкебаев.

Модератором Creative Global Talks станет заместитель генерального секретаря ЕАКОП, член Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Ирина Яковлева.

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) — международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах-членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

ЕАКОП — ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус организации-наблюдателя Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), является членом IFFRO.

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве (Российская Федерация).