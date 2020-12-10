ИИС от "Сбер Управление Активами" пользуется повышенным спросом среди россиян в 2020 году

Москва, 10 декабря. По данным Московской биржи, на 1 декабря 2020 года частные инвесторы открыли в управляющих компаниях более 333 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Наибольшим спросом среди россиян пользуется ИИС от "Сбер Управление Активами" — 201,3 тыс. Таким образом, более 60% всех клиентов, открывших ИИС в управляющих компаниях, сделали свой выбор в пользу компании Сбера.

"Открывать ИИС выгоднее всего в конце года, потому что уже в начале следующего года можно получить налоговый вычет, то есть 13% дохода всего за пару месяцев. Прибавьте к этому то, что открыть ИИС в СберБанк Онлайн на 1% дешевле, чем в офисе. К тому же больше не надо возиться с документами для оформлениям вычета. В декабре мы запустили специальную акцию для пользователей СберБанк Онлайн: при открытии ИИС от Сбер Управление Активами с 1 по 31 декабря этого года мы будем дарить услугу по оформлению документов для налогового вычета (акция не действует при оформлении ИИС в офисах ПАО Сбербанк и АО "Сбер Управление Активами" - прим. ТАСС). Все можно будет сделать онлайн и всего за несколько кликов", - сказал Василий Илларионов, исполнительный директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка.

Сегодня ИИС — один из самых востребованных инвестиционных инструментов. Так, за год количество открытых в "Сбер Управление Активами" ИИС выросло более чем вполовину — с 131,7 тыс. (на 1 декабря 2019 года) до 201,3 тыс. (на 1 декабря 2020-го). Общий объём средств на ИИС в "Сбер Управление Активами" превысил 61 млрд рублей (по состоянию на 30.11.2020 - прим. ТАСС).

Наибольшей популярностью среди клиентов пользуется стратегия для ИИС "Накопительная". Она дает возможность вложить средства в государственные облигации, а также облигации крупнейших российских компаний. Вложения в облигации производятся путём приобретения паёв фондов под управлением "Сбер Управление Активами". Открыть ИИС с доверительным управлением можно в СберБанк Онлайн или в одном из отделений СберБанка по всей России.

ИИС — это специальный счёт для вложений в ценные бумаги, который даёт возможность получить доход и вернуть налоги до 52 тыс. рублей в год. В "Сбер Управление Активами" это готовое инвестиционное решение, разработанное профессиональными финансистами для тех, у кого нет возможности или опыта, чтобы самостоятельно совершать операции на фондовом рынке. ИИС открывается на три года. Если вычет уже получен и счет закрыт до этого срока, то вычет придется вернуть.

Услуга доверительного управления предоставляется АО "Сбер Управление Активами" (100%-ная дочерняя компания ПАО Сбербанк). Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06.2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «Сбер Управление Активами» и иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте www.sber-am.ru, по телефону 8 (495) 258-05-34. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, ПАО Сбербанк, АО "Сбер Управление Активами" не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.