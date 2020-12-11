Ведущие российские кардиологи дали старт новой инициативе "Не пропусти удар"

Москва, 11 декабря. О новой инициативе в кардиологии шла речь на площадке ТАСС в рамках пресс-конференции, приуроченной к запуску проекта. Его организаторы – биотехнологическая компания "Амджен" в партнерстве с Национальным Обществом по изучению атеросклероза и Обществом специалистов по неотложной кардиологии им. М.Я. Руда – анонсируют старт проекта в 12 регионах страны в январе 2021 года.

Тележурналист, общественный деятель Арина Шарапова, которая выступила ведущей мероприятия, отметила, что проблема сердечно-сосудистых заболеваний касается каждой семьи.

"У творческих людей — артистов, музыкантов, журналистов — увлеченных людей, работающих на износ, нередки проблемы сердцем. Среди моих знакомых, коллег по цеху, немало случаев внезапных инфарктов. К сожалению, люди, которые полностью отдают себя делу, нередко забывают о важности восстановительного периода и последующей профилактики после выписки из больницы, что служит часто поводом для повторного инфаркта", — отметила она.

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания ежегодно становятся причиной 17,9 млн смертей во всем мире. То есть каждый третий житель планеты – жертва болезней системы кровообращения. Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов обратил внимание, что в России по официальным статистическим данным за прошлый год 47 % от общего количества летальных случаев случились из-за болезней сердца и сосудов. В 2019 году каждый 7 летальный исход от заболеваний системы кровоснабжения пришелся на людей трудоспособного возраста. Сейчас наблюдается постепенное уменьшение количества летальных случаев на 100 тысяч населения – за 5 лет этот показатель снизился с 653,7 в 2014 году до 583,1 в 2019.

По словам главного внештатного кардиолога, такие цифры – результат работы внедренных на уровне Правительства Российской Федерации организационных лечебно-профилактических программ и мероприятий по улучшению лечения пациентов с инфарктом миокарда. При этом он отметил, что проблемной зоной для врачебного сообщества остаются повторные инфаркты, число случаев которых можно значительно сократить за счет расширения охвата пациентов диспансерным наблюдением.

Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала об уникальном опыте России по созданию программы диспансеризации населения. Она также отметила значимость инициативы, подчеркнув важность популяризации знаний о сердечно-сосудистых заболеваниях. По ее словам, контроль факторов риска играет важную роль в профилактике инфаркта миокарда. Ключевой из них – повышенное содержание липидов"

"50 % пациентов с инфарктом миокарда развивают повторное сердечно-сосудистое событие в первые три месяца без жесткого контроля липидов. Если на каждом терапевтическом участке мы добьемся того, что хотя бы половина прикрепленных к ним граждан откажется от курения, приведет в норму показатели холестерина и артериального давления, то сможем снизить смертность от сердечно-сосудистых болезней на 15 %, а общую смертность на 10 %", - отметила Драпкина.

Задача медиков – донести до каждого человека, находящегося в зоне риска инфаркта миокарда, значимость врачебного контроля, считает генеральный директор компании "Амджен" Россия и стран СНГ Угур Гюнайдын. "С этой целью мы инициировали проект "Не пропусти удар", а ведущие российские кардиологи помогли нам его реализовать. В центре проекта – сайт udaru.net. Он содержит не только полезную информацию о вторичной профилактике, но и вполне конкретные инструменты, в числе которых первый в России уникальный экспресс-опросник, разработанный нашими партнерами. Он позволит за 1 минуту оценить степень риска повторного инфаркта и найти ближайшее лечебно-профилактическое учреждение, специализирующееся на сердечно-сосудистых заболеваниях", - сказал он.

Член рабочей группы Общества специалистов по неотложной кардиологии им. М. Я. Руда Роман Шахнович и исполнительный директор Национального Общества по изучению Атеросклероза Игорь Сергиенко отметили, что важными факторами для снижения смертности пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются своевременное непрерывное оказание помощи пациентам на всех этапах, обеспечение их высокоэффективными лекарственными препаратами, приверженность пациентов лечению, проведение социальных кампаний подобных инициативе "Не пропусти удар", направленных на повышение информированности широкой общественности. Спикеры сошлись во мнении, что такие проекты делают вклад в реализацию целей, стоящих перед кардиологическим сообществом в конечном итоге - снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России.

О чем еще говорили на пресс-конференции?

Сергей Бойцов

67% всех смертей происходит вне стационара. Уровень внебольничной смертности в России в 3–5 раз выше, чем в странах Западной Европы и Северной Америки, при этом умирают россияне на 8–12 лет раньше. Это связано с недостаточным уровнем грамотности населения в вопросах здоровья, что обусловливает несвоевременное обращение за медицинской помощью, поздний вызов бригады скорой медицинской помощи, недостаточным охватом больных диспансерным наблюдением.

В этом году в связи с пандемией COVID-19 уменьшилась доступность медицинской помощи. Это касалось и госпитализации для плановых вмешательств, и просто возможности обратиться в поликлинику. В первую волну пандемии в регионах с высоким уровнем заболеваемости больные практически не посещали врача и не проходили диспансеризацию из-за страха заразиться. Как следствие мы понимаем, что уровень смертности вырос.

Оксана Драпкина

Около миллиона россиян ежегодно умирают от хронических неинфекционных заболеваний. Профилактические мероприятия позволят не только предупредить повторный инфаркт миокарда, но и предотвратить развитие предпосылок, которые приводят к ишемической болезни сердца.

Профилактика включает в себя проведение диспансеризации и проф. осмотров, и диспансерного наблюдения. При этом важно, чтобы диспансерное наблюдение проводилось регулярно на протяжении всей жизни пациента. У нас для этого созданы все условия. С 2013 года в России действует диспансеризация – абсолютно бесплатное мероприятие для всех граждан России. За это время построено более 4 тыс. отделений и кабинетов медицинской профилактики, 850 центров здоровья. В каждом регионе есть центр медицинской профилактики, осуществляющий методологическую и организационную помощь отделениям и кабинетам.

Роман Шахнович

Больные, которые перенесли инфаркт миокарда, относятся в группе высокого риска повторных сердечно-сосудистых осложнений. Тем не менее, при условии соблюдения рекомендаций врача, касающихся, прежде всего, лекарственной терапии, образа жизни, диеты, в большинстве случаев удается сохранить хорошее самочувствие, привычную физическую активность, трудоспособность.

Для уменьшения риска развития инфаркта и его повторения необходимо регулярно посещать врача-кардиолога, принимать рекомендованную терапию, поддерживать нормальное артериальное давление, отказаться от курения, периодически определять уровень холестерина, глюкозы крови.

При появлении тревожных симптомов - боль в грудной клетке, одышка, сердцебиение или перебои в работе сердца, выраженная слабость, следует незамедлительно обратитесь к врачу. Если сердечный приступ не прекращается в течение 5 минут, необходимо вызвать бригаду скорой помощи. Даже если боль/дискомфорт в грудной клетке кажутся вам нехарактерными для сердечного приступа, все равно следует связаться с врачом для исключения сердечно-сосудистого заболевания.

Игорь Сергиенко