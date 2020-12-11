10 декабря состоялась презентация Национальной отраслевой премии "DriverТЭК"

Москва, 11 декабря. Мероприятие прошло в совмещенном формате на площадке Московского инновационного кластера с онлайн-трансляцией для слушателей. В рамках форума состоялась презентация Национальной отраслевой премии за достижения в области технологического развития и внедрения инноваций "DriverТЭК" (16+).

Открыли презентацию премии заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

В своем выступлении Сорокин упомянул важность своевременного включения в поиск все более эффективных источников энергии. "Рост конкуренции на мировых рынках среди производителей углеводородов заставляет подключаться к поиску более эффективных источников получения энергии все новые страны, а постоянное развитие технологий становится критически важным фактором сохранения своих позиций. В связи с этим Россия делает ставку на создание фактически новой отрасли – водородной, которая становится одной из приоритетных для российской энергетики", - отметил он.

Иванов рассказал о приоритетных направлениях деятельности Минпромторга по развитию отечественной промышленности и реализации совместных проектов в сфере СПГ, водородной энергетики. Кроме того, замминистра обозначил роль премии в свете упомянутых изменений на глобальном рынке энергетики. "Трансформация мирового топливно-энергетического комплекса неизбежна. Наша первоочередная задача – оперативно реагировать на все изменения. Этой идеей и вдохновлена инициатива проведения премии "DriverТЭК". Награда будет вручаться именно за достижения в области технологического развития и внедрение инноваций в производство", - сказал Иванов.

Модератором сессии выступил президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, отметив, что вопросы технологического развития ТЭК жизненно важны для российской экономики, и указал на необходимость поддерживать паритет с ведущими технологическими державами.

"На наш взгляд, создание финансовых инструментов поддержки кратно повышает эффективность решения задачи по импортозамещению зарубежного оборудования на российском рынке", - сказал в ходе своего выступления генеральный директор АТР Владимир Пастухов.

В рамках мероприятия были затронуты следующие темы: международное технологическое сотрудничество и трансформацию еnergy-сектора, современные вызовы и новые возможности для России; инвестиционные инструменты и механизмы проектного финансирования; новая технологическая политика ТЭК России: актуальные задачи в развитии отраслевого машиностроения и сервисных услуг; испытательные полигоны и инжиниринговые центры: новые технологические партнерства, трансфер технологий и компетенций.

Организация премии пройдет в пять этапов, среди которых: презентация премии (10.12.2020), формирование экспертного жюри (11.12.2020 — 25.01.2021), отбор проектов (25.01.2021 — 19.03.2021), определение лауреатов (22.03.2021 — 20.04.2021), торжественная церемония награждения (28.04.2021, в рамках Национального нефтегазового форума и выставки "Нефтегаз").

Премия "DriverТЭК" включает в себя 20 номинаций, среди которых: "Разведка нефти и газа", "Добыча нефти и газа", "Развитие транспорта и инфраструктуры", "Переработка нефти и газа", "Нефтегазохимия", "Реализация топлива", "Электроэнергетика", "ВИЭ", "Проектное и венчурное финансирование в ТЭК", "Экологическая ответственность", "Промышленная безопасность и охрана труда", "Устойчивое развитие в ТЭК", "Цифровая трансформация ТЭК", "Международное сотрудничество и локализация", "Импортозамещение в ТЭК: сделано в России", "Подготовка кадров", "Электротранспорт", "Экспорт технологий", "Научная и исследовательская деятельность", "Энергоэффективность и энергосбережение", "Разведка нефти и газа", "Электротранспорт", "Цифровая трансформация", "Экспорт технологий", "Экологическая ответственность".

Организаторами мероприятия выступают АНО "Агентство по технологическому развитию", ООО "Национальный нефтегазовый форум" и Союз нефтегазопромышленников России при поддержке Минпромторга России и Минэнерго России.

Более подробную информацию о Премии "DriverТЭК" вы можете получить на официальном сайте проекта Drivertek.ru.