МТС запустила подписку на цифровые сервисы

Москва, 11 декабря. МТС представила первую экосистемную подписку "НЕТАРИФ", которая позволит пользователю настраивать количество минут и гигабайт, подключать дополнительные опции и формировать подходящий для него пакет цифровых сервисов.

По словам директора по маркетингу экосистемы МТС Ольги Зиборовой, запуск единой подписки на услуги связи и цифровые сервисы является знаковым событием для всей отрасли.

"Переход от привычных тарифов к системе подписок сопровождается экономией для пользователей — теперь цифровые и развлекательные продукты в подписке дешевле, а услуги связи можно настроить с учётом любых предпочтений. Подписчики получают больше возможностей для кастомизации своих цифровых продуктов, больше гибкости в их настройке за счёт возможности менять наполнение "НЕТАРИФА", — отметила Ольга Зиборова.

Пользователь экосистемной подписки МТС сам конструирует свой пакет и может менять его наполнение в любое время в зависимости от потребностей. Чем больше минут и гигабайт подключает абонент, тем дешевле будут для него цифровые сервисы: ТВ, музыка, библиотека и другие, а также дополнительные опции — безлимитный трафик на соцсети, мессенджеры или видеосервисы.