ПСБ получил премию Cbonds Awards за "Возвращение года" с облигациями на 10 млрд рублей

Москва, 15 декабря. ПСБ стал лауреатом премии Cbonds Awards в номинации "Возвращение года" с выпуском биржевых облигаций серии 003P-01, успешное размещение которых прошло в июне 2020 года.

Награждение состоялось в рамках XVIII Российского облигационного конгресса Cbonds. Участники голосования признали самым успешным возвращением года выпуск ПСБ серии 003Р-01 на 10 млрд рублей сроком обращения 2 года, выпущенный в рамках третьей программы биржевых облигаций. Последний раз на рынок эмитент выходил в 2016 году.

За первые часы сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение в два раза, составив 21 млрд рублей, что позволило снизить финальную ставку купона до 5,85% при первоначальном ориентире 6-6,15%. Сделка была полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц.

Организаторами размещения выступили ПСБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг выпуска от рейтингового агентства АКРА - AA(RU), что соответствует кредитному рейтингу банка.

"Мы рады, что экспертное сообщество высоко оценило первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке. Оно прошло очень успешно, что свидетельствует о доверии инвесторов к новому статусу и бизнес-перспективам банка. Несмотря на настоящий вызов, с которым в условиях пандемии столкнулись мировые финансовые рынки и национальные экономики в уходящем году, инвесторы сохраняют спрос на качественных эмитентов, что подтвердили как результаты размещения, так и победа в авторитетной премии Cbonds Awards", - заявила руководитель направления "Частный капитал и финансовые рынки" ПСБ Юлия Карпова.