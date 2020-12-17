СК "Сбербанк страхование жизни" подтвердила наивысшую оценку "Знак качества"

Москва, 17 декабря. Аналитический центр БизнесДром актуализировал ежегодную оценку "Знак качества" компании "Сбербанк страхование жизни" на уровне А1 — Наивысший уровень качества услуг.

По результатам анализа, аналитический центр высоко оценил качество клиентского сервиса "Сбербанк страхование жизни". При оценке качества потребительского сервиса была отмечена полнота и прозрачность раскрытия информации на сайте компании. В ходе проверок, проведенных в формате "Тайный покупатель", клиенты высоко оценили активность и приветливость сотрудников, готовность помогать и давать рекомендации. Телефонные консультации были также оценены как высококвалифицированные, клиентами была получена вся необходимая информация.

"Положительное влияние на "Знак качества" оказала высокая финансовая надежность и хорошая репутация компании. Также высоко оценен уровень финансовой устойчивости компании", - отметили в аналитическом центре. На оценку положительно повлиял высокий уровень рентабельности капитала, продаж и инвестиций, качество и диверсификация активов, качество перестраховочной защиты. БизнесДром также положительно оценил систему управления рисками компании.

Оценка "Знак качества" призвана помочь потребителям лучше ориентироваться в том, какие финансовые организации предлагают надежный сервис и предоставляют лучшее качество услуг. В рамках оценки специалистами БизнесДром проводится анализ публичной и внутренней информации компании, а также фиксируется уровень удовлетворенности клиентов, принимаются во внимание официальные данные регулятора.