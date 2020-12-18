Общественный совет при Минпросвещения РФ оценил качество образования в 62 организациях

ТАСС, 18 декабря. Общественный совет по независимой оценке и качеству (НОКО) при Министерстве просвещения РФ провел независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности в 62 организациях, осуществляющих образовательную деятельность за счет ассигнований федерального бюджета.

"Оценка была проведена в соответствии с перечнем показателей, определенным по итогам открытого конкурса в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сбор и обобщение данных были проведены федеральным оператором ООО "Верконт Сервис", - сказано в документе.

Оценка федерального оператора была сформирована на основе анализа информации, размещенной на официальных сайтах и информационных стендах образовательных организаций, по итогам выезда экспертов в образовательные организации и сбора данных на месте, а также на основе онлайн-анкетирования обучающихся.

Участники мониторинга

В мониторинге приняли участие профильные организации федеральной формы собственности, подведомственные Минздраву РФ (8), Минтруда и соцзащиты РФ (4), Минспорта РФ (5), Федеральному агентству железнодорожного транспорта (9), Минпросвещения РФ (4), Федеральному агентству воздушного транспорта (3), Федеральному агентству по рыболовству (3), Министерству науки и высшего образования РФ (5), Минсельхозу РФ (6), ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (7), Федеральному агентству морского и речного транспорта (7), Федеральному агентству связи (1).

Организации, в отношении которых проводилась независимая оценка, расположены в 35 субъектах Российской Федерации. Деятельность по общему образованию из них осуществляют 7 организаций, среднему профессиональному образованию – 51, дополнительному образованию детей – 4 организации.

Итоги независимой оценки

Итоги исследования НОКО в 2020 году показали достаточно высокое качество условий образовательной деятельности в организациях-участницах. У 61% из них средняя итоговая оценка составляет более 90 баллов. Самая нижняя средняя итоговая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности составила 75 баллов.

Средняя итоговая оценка качества по всем организациям – 90,84 балла, при этом по 33 образовательным организациям (53,0% от общего количества) она превышает среднее значение. Наиболее высокие баллы получили организации, расположенные в Ростовской области, Москве, Самарской, Рязанской и Оренбургской областях, Кемеровской области – Кузбассе, Краснодарском крае, Ставропольском крае.

Максимальный средний показатель качества в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета зафиксирован для организаций, подведомственных Минтруда и соцзащиты РФ (97,38 баллов); минимальный – подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта (83,5 балла).

Максимальный средний показатель по федеральным округам зафиксирован для организаций в Южном федеральном округе (94,19 балла), минимальный – Дальневосточного федерального округа (85,21).

По субъектам РФ максимальный средний показатель зафиксирован в организациях на территории Кемеровской области – Кузбасса (97,39 балла), минимальный – в Сахалинской области (75,35 балла).

Систематизированные в разрезе субъектов РФ, федеральных округов и главных распорядителей средств федерального бюджета результаты и исследования Общественного совета представлены в таблицах.