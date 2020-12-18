"Сбербанк страхование жизни" запустила новогоднее предложение для клиентов

Москва, 18 декабря. СК "Сбербанк страхование жизни" подготовила новогоднее предложение для клиентов. Это бесплатная подписка на СберПрайм на 6 месяцев при оформлении программы накопительного страхования жизни (НСЖ).

Промокод на подписку СберПрайм будет доступен клиентам, которые оформят и оплатят страховую премию по НСЖ в период с 15 по 27 декабря. Предложение действует по программам НСЖ:

"Билет в будущее плюс", "Будущий капитал плюс" — при оформлении в офисах банка;

"Наследие", "Семейный актив", "Первый капитал", "Как зарплата" — при оформлении в офисах СберПремьер;

"Думаю о будущем" — при оформлении в СберБанк Онлайн.

"Накопительное страхование жизни позволяет накопить необходимую сумму к определенному сроку на различные цели — оплату высшего образования ребенка, покупку квартиры, пенсию или передачу капитала по наследству. При наступлении неблагоприятных событий компания произведет страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы", - сообщили в компании.

Среди дополнительных льгот и преимуществ НСЖ — страхование жизни и здоровья клиента на всю сумму накоплений. У средств, вложенных в программы, имеется специальный юридический статус, обеспечивающий неприкосновенность капитала при имущественных спорах и выплаты указанным в договоре лицам по окончании программ. При заключении договоров НСЖ на срок от 5 лет можно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов по договору (не более 15 600 рублей в год). Такая возможность сохраняется у клиента ежегодно в течение всего срока действия полиса.

СК "Сбербанк страхование жизни" занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года.

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Сроки проведения акции с 15 декабря 2020 по 01 марта 2021 года (включая срок оформления участниками подписки). С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения и подарках можно ознакомиться на официальном сайте Сбера.