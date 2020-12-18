Российская государственная детская библиотека запустила проект "Смотри РГДБ"

Москва, 18 декабря. Российская государственная детская библиотека представляет новый проект – медиатеку "Смотри РГДБ" (0+). Это несколько тысяч видео о мире детской литературы для детей, родителей и специалистов, среди которых встречи с писателями, познавательные лекции, мастер-классы, обзоры книжных новинок.

В медиатеке можно найти все видеопроекты РГДБ, среди которых "Человек с большой буквы" — цикл встреч с писателями и художниками. Звезды театра и кино расскажут о любимых книгах детства в проекте "Моя первая книга" и почитают добрые сказки в серии видео "Читайте с нами". Проект "День издательства" даст возможность узнать все о новинках и бестселлерах, "Азбука познания" — поможет в учебе, "Библиогид рекомендует" — подскажет, что почитать. Кроме этого, в медиатеке размещены программы литературных марафонов, видео проектов о культуре, истории и географии "Здравствуй, сосед" и "Открывая страны", познавательные ролики "#ИсторияLike", развивающие занятия для малышей "Вместе с Кузей" и другие видеоциклы.

"Все видео, созданные специалистами РГДБ и ее партнерами – ведущими организациями в области науки, культуры и искусства, доступны на одной странице. Система фильтров позволит легко найти то, что нужно: сказку в исполнении автора или лекцию психолога. В разделе "Детям" — игры, стихи и загадки, "Подросткам" — беседы о комиксах и тайнах вселенной, "Родителям" — встречи с педагогами и авторами, "Специалистам" — новейшие методические рекомендации. Фильтры "Возраст" и "Формат" делают поиск еще более гибким. Поиск по персоналиям поможет, например, послушать песню Андрея Усачева, перенестись в сказочный мир Шарля Перро и Ганса Христиана Андерсена или узнать, как создавал свои иллюстрации Виктор Чижиков. Достаточно выбрать имя из списка, чтобы увидеть мастер-классы, лекции, постановки и другие материалы по творчеству писателя или послушать концерт", - сказал пресс-секретарь РГДБ Дмитрий Долгов.

По его словам, медиатека "Смотри РГДБ" постоянно пополняется.