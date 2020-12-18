Игроки сборной России по регби впервые выйдут на поле в форме с логотипом радио MAXIMUM

Москва, 18 декабря. Девятнадцатого декабря на стадионе "Фишт" в городе Сочи состоится товарищеский матч между сборной России по регби и сборной клубов России. На этом матче радио MAXIMUM (12+) выступит официальным радиопартнером сборной России, которая выйдет на поле впервые после 7 марта.

Логотип радио MAXIMUM будет размещен на форме сборной России. Это первый в России случай, когда логотип радиостанции размещен на форме национальной сборной. В свою очередь спортсмены сборной станут амбассадорами бренда MAXIMUM.

"Музыка радио MAXIMUM как никакая другая соответствует духу и стилю регби, – отметил генеральный директор-председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин. Он добавил, что игра 19 декабря – это только начало нашего долгосрочного партнерства в реализации соглашения о сотрудничестве с "Русской Медиагруппой".

"Радио MAXIMUM благодарит Федерацию регби России за такое партнерство, – сказал программный директор радио MAXIMUM Андрей Андреев. – Мы рады, что музыку, которая звучит на наших волнах, выбрали сами игроки национальной сборной. Для нас большая честь поддержать сборную России по регби, и мы надеемся, это поддержка приведет спортсменов к победе".

18 декабря в 17:00 гостями вечернего шоу на радио MAXIMUM станут действующие игроки сборной Михаил Сидоров и Сергей Степанов. А 19 декабря они же выйдут в прямой эфир онлайн-радиостанции MAXIMUM Регби с комментариями к товарищескому матчу.

Увидеть встречу сборной России и сборной клубов России по регби зрители могут в эфире телеканала МАТЧ Игра.

Заключение соглашения с Федерацией регби России – важный шаг в продвижении радио MAXIMUM. Спорт сегодня – огромная часть жизни людей с активной жизненной позицией. Таким образом поддержка спортивных мероприятий для радио MAXIMUM – приоритетное стратегическое решение, позволяющее максимально плотно работать с целевой аудиторией, влияющее на имидж станции, как радио для сильных духом, целеустремленных и ценящих движение людей.

Радио MAXIMUM – культовое радио для нескольких поколений слушателей. В эфире радио MAXIMUM звучат легендарные хиты любимых и популярных рок-исполнителей, а также полные драйва и позитива радиошоу. Ежемесячный охват составляет более 7,2 млн. человек*. Радио MAXIMUM наряду с радиостанциями "Русское Радио", Хит FM, Радио Monte Carlo, DFM, а также телеканалом RU.TV входит в состав холдинга "Русская Медиагруппа".