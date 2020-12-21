Проекты повышения инвестпривлекательности разработали для моногорода Самарской области

САМАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Команда чиновников и предпринимателей из Самарской области защитила проект городского развития, направленный на повышение качества жизни населения в сферах здравоохранения, образования и туризма в рамках программы развития Моногорода.рф и бизнес-школы "Сколково". Как сообщили в четверг в пресс-службе регионального Минэкономразвития, от Самарской области защиту прошла команда из Новокуйбышевска.

"Завершилась программа развития "Моногорода.рф" и бизнес-школы "Сколково" для восьми российских моногородов. Ее итогом стала защита командами проектов городского развития, которые позволят сделать экономику моногородов устойчивее. <…> Команда Новокуйбышевска выбрала своей ключевой ставкой создание новых производств со знаком "зеленый Новокуйбышевск". Будет создан центр малотонажной химии, инжиниринговый центр, а также реализованы проекты социокультурной направленности для повышения качества жизни населения в сферах здравоохранения, образования и туризма", - говорится в сообщении.

В состав управленческой команды были включены глава Новокуйбышевска Сергей Марков, его заместитель Ирина Булгакова, заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Алексей Ильметов, заместитель исполнительного директора "Агентства по привлечению инвестиций Самарской области" Алена Гриднева и предприниматель, руководитель проекта "Волжские термы" Виталий Неменов.

Учебная образовательная программа была запущена в этом году, ее организаторами выступили Фонд развития моногородов и бизнес - школа "Сколково". Программа состояла из пяти учебных модулей. Среди направлений обучения: развитие альтернативных производств, не связанных с градообразующим предприятием, работа с инвесторами и стимулирование предпринимательской деятельности, развитие городской экономики, благоустройство и вовлечение жителей в городскую повестку. Преподавателями стали ведущие российские и международные эксперты, представители федеральных и региональных органов власти.

Другими участниками образовательной программы стали моногорода: Новомичуринск Рязанской области, Прогресс Амурской области, Янтарный Калининградской области, Ермолино Калужской области, Печоры Псковской области, Козьмодемьянск Республики Марий Эл, Кимовск Тульской области. Зампредседателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева отметила уверенность в том, что каждая из восьми команд приложит максимум усилий, чтобы полученные знания были применены на практике.

Фонд развития моногородов был учрежден в 2014 году Внешэкономбанком. Он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода. В 2015-2017 годах Фонд провел обучение для более 1,5 тыс. человек из 319 российских моногородов в Сколково и РАНХиГС. Программа позволила наладить взаимодействие власти с бизнесом, реализовать в моногородах проекты, направленные на улучшение жизни горожан.