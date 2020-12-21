Context. Diana Vishneva представляет видеопроект "2020" с участием Дианы Вишневой

Москва, 21 декабря. Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva (12+) представляет видеопроект "2020" (12+) – танцевальное видео, главную роль в котором исполнила Диана Вишнева. Над проектом работала молодая команда – хореограф Павел Глухов, режиссер Катя Телегина и композитор Антон Силаев. Видео доступно на платформе live.contextfest.com.

Видеопроект "2020" – это эксперимент на стыке жанров. Прима-балерина Диана Вишнева погружается в исследование новых форм, соединяя в творческую команду молодых артистов из разных сфер.

"Этот проект – эмоциональный, художественный, артистический ответ на то, что произошло с нами за период пандемии. Сначала он задумывался в формате пробы, лаборатории, которая в итоге вылилась в видео проект такого масштаба. Обстоятельства нового времени диктуют нам необходимость подобного синтеза искусств, поиска новых креативных и смелых форм для самовыражения. Мы попробовали осмыслить, проанализировать, что мы испытали за этот год, в каком состоянии его прожили, что накопилось в нас за то время, когда мы были заперты поневоле, – и как мы поменялись. Весь фильм пронизан метафорами, символами и, в целом, нельзя сказать, что он только о моих личных переживаниях, он о каждом из нас", – рассказала о проекте Вишнева.

Павел Глухов воплотил в хореографии идею личностной трансформации, спровоцированной внешним воздействием. Перед режиссером Катей Телегиной стояла непростая задача отразить в видео процесс вынужденных изменений, который был бы близок каждому. Композитор Антон Силаев написал музыку для видео. В качестве основного инструмента был выбран орган, звук которого обладает мощной силой и глубиной эмоционального воздействия и придает действию величественный и вневременной характер. Орган был записан специально для видеопроекта в Римско-католическом кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

Оператором проекта выступил Алексей Куприянов, который активно работает с видео разных самых жанров – от полнометражных фильмов до клипов и рекламных роликов. Декорации для фильма были созданы архитектурным бюро К О С М О С – их проекты характеризуются соединением искусства и технологий. За видеопродакшн отвечала команда ASAP agency & production.

Для всех участников видеопроект стал своеобразной творческой лабораторией и первым опытом подобной работы. Инициатором выступил фестиваль Context. Diana Vishneva, основной миссией которого является поддержка молодых российских хореографов, артистов и художников. Генеральный партнер видеопроекта "2020" — Газпром.