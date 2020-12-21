Мост стоимостью 51 млн рублей ввели в поселке Белый Яр Сургутского района Югры

ТАСС, 21 декабря. Новый мост через ручей Перевесный в поселке Белый Яр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сегодня связал воедино две части городского поселения. Как сообщил журналистам в понедельник глава района Андрей Трубецкой, стоимость долгожданного и непростого в техническом плане объекта составила 51 млн рублей.

По словам Трубецкого, прежний мост – это долги прошлых лет, он был построен хозспособом, документации не имел, из-за аварийного состояния два года назад было принято решение ограничить движение. "Мост связывал две половины поселения, приходилось объезжать более полутора километров по Нефтеюганскому шоссе. Хотя его ремонт – полномочия поселения, мы стараемся не делить "наше-не наше". Четыре раза выставляли на аукцион <…>, с пятой попытки определили подрядчика, в короткий срок был произведен подъем, демонтаж-монтаж покрытия, усиление несущих конструкций. Думаю, лет на 50 нового моста хватит", - рассказал глава, добавив, что объект сдан, движение транспорта и пешеходов восстановилось.

Белый Яр – одно из динамично развивающихся поселений Сургутского района Югры. Так, в конце ноября в новом микрорайоне "Гидронамыв" были сданы инженерные сети и дороги. Как сообщал ранее Трубецкой, эти объекты были введены в эксплуатацию раньше запланированного срока на 9 месяцев. В микрорайоне также будет введено более 25 тыс. квадратных метров жилья, сдача в эксплуатацию инженерных сетей позволит запустить в будущие дома тепло- и водоснабжение, канализацию, напорную станцию и связь.

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.