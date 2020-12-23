Росконгресс и Минвостокразвития заключили соглашение о сотрудничестве

Москва, 23 декабря. Фонд Росконгресс и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики заключили соглашение о сотрудничестве в целях содействия развитию инвестиционной и внешнеэкономической деятельности. Подписи на документе поставили министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В рамках соглашения стороны планируют взаимодействовать по ряду направлений, среди которых содействие в реализации инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации, содействие достижению целей и выполнению задач, определенных в национальных проектах, а также привлечению российских и иностранных инвестиций в приоритетные инвестиционные проекты субъектов Российской Федерации.

Кроме того, планируется осуществлять взаимодействие в целях продвижения благоприятного образа и экономического потенциала России за рубежом и создания благоприятных условий для ведения бизнеса, а также повышения привлекательности делового климата в стране.

Помимо этого, предполагается расширение взаимодействия органов государственной власти с субъектами предпринимательской деятельности. Отдельное внимание будет уделено развитию информационной инфраструктуры поддержки этого вида деятельности, поддержке социально направленному предпринимательству, а также анализу правоприменительной практики, внедрению лучших международных практик и стандартов, выработке инициатив в целях совершенствования законодательства в сфере предпринимательской деятельности.

"Подписанное соглашение направлено на дальнейшее развитие партнерских отношений с Росконгрессом, которые давно уже не ограничиваются деловой повесткой крупнейших международных форумов, а эволюционируют в различных направлениях, расширяя возможности по привлечению внимания к экономическому потенциалу Дальнего Востока и Арктики, способствуя развитию предпринимательства в регионе", - сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Фонд Росконгресс и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики активно взаимодействуют долгое время, в том числе в рамках совместно проводимых деловых мероприятий, отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Теперь все многочисленные элементы нашего сотрудничества получили четкие направления и блоки. Уверен, что совместная работа Фонда и Министерства способствует росту предпринимательской активности в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации, а также даст новый импульс полноценному развитию этих регионов", – сказал он.

В рамках реализации направлений сотрудничества, предусмотренных подписанным соглашением, совместная работа будет осуществляться на базе создаваемого для этих целей в структуре Фонда Росконгресс Центра управления проектами, основная задача которого – осуществление деятельности, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией, завершением проектов, с использованием организационной и технологической платформы для информационного взаимодействия.

Предполагается, что Центр будет предоставлять инфраструктуру для координации проектной деятельности, мониторинга реализации проектов, коммуникации участников проектов, а также осуществлять функции, связанные с координацией работ по проектам, и предоставлять сервисные услуги в целях реализации настоящего соглашения. Кроме того, Центр будет обеспечивать методическую и экспертную поддержку проектной деятельности, которую осуществляют центры компетенций, совещательные и научно-консультативные органы, являющиеся участниками проекта.

В свою очередь, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, действуя в качестве участника Центра компетенций, будет определять ответственных лиц для общего взаимодействия в рамках его деятельности, оказывать содействие Фонду Росконгресс в осуществлении контроля за ходом реализации проектов и предоставлять участникам проектов и представителям Центра возможность присутствовать при рассмотрении вопросов, относящихся к конкретным переданным на сопровождение Центра проектам, или иметь доступ к таким материалам в той мере, в которой это не противоречит действующему законодательству.