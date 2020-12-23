Спорткомплекс намерены построить в 2023 году при одном из крупнейших вузов Юга России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 декабря. /ТАСС/. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров планируют построить при Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в Ростове-на-Дону до конца 2023 года. Проект будет финансироваться из бюджета Ростовской области, сообщил ректор вуза Бесарион Месхи на заседании попечительского совета ДГТУ во вторник.

"Комплекс на 11 тыс. кв. метров, [его строительство] полностью финансирует Ростовская область, губернатор поддержал этот проект, и в 2021 включат его в финансирование. По планам, мы должны построить комплекс за два года", — сказал Месхи.

Он уточнил, что проект является одним из инновационных пилотных проектов, по всем параметрам подходит для молодых людей, которые хотят заниматься спортом. Также ректор отметил, что вуз взял на себя полное обязательство провести проектирование, экспертизу и представить проект для получения разрешения на строительство. Начать строительство планируется в 2021 году.

"Вуз выдвинул инициативу о создании многофункционального студенческого городка, планируется 12 млрд рублей на его реализацию. Правительство области, губернатор [Василий Голубев] выступили с поддержкой, и эта реализация уже началась в части создания физкультурно-оздоровительного комплекса", — сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

ДГТУ — опорный многопрофильный вуз Ростовской области, один из крупнейших на юге страны. Он входит в топ-20 университетов РФ по количеству бюджетных мест, в ДГТУ учатся более 45 тыс. студентов, около 14,5 тыс. из них — бюджетники. Вуз плотно работает с бизнесом, на базе опорного университета созданы 22 базовые кафедры с ведущими предприятиями Ростовской области.