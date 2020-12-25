Премия "Серебряный лучник" упростила подачу заявок в технологическую номинацию

Москва 25 декабря. Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный лучник" объявляет о продлении срока приема заявок в номинацию "Продвижение технологий будущего" до 20 января 2021 года и отменяет регистрационный взнос для участников.

"За три недели до окончания регистрации продлеваем сроки и снимаем регистрационный взнос для проектов в номинации" "Продвижение технологий будущего". Предприниматели настроены на поиски, разработку и внедрение новых технологий, которые помогут нам адаптироваться в новых условиях. Участие в конкурсе для них станет частью программы продвижения. "Серебряный Лучник" всегда являлся уникальной площадкой, на которой встречались изобретатели и эксперты. Наша задача - помочь им встретиться вновь", - сказала исполнительный директор Национальной премии "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк.

Номинация "Продвижение технологий будущего" организована при поддержке РВК. В номинации рассматриваются коммуникационные проекты частных и государственных организаций, вузов, представителей крупных корпораций и малых инновационных компаний, направленные на популяризацию науки и новых технологий. Эксперты оценят проекты по таким критериям, как комплексность и социальная значимость, креативность и оригинальность замысла, аналитическая проработка, разнообразие используемых коммуникационных инструментов и их эффективность. Авторы лучших проектов определятся в ходе публичной защиты в Общественной палате РФ в феврале 2021 года.

РВК выступает учредителем и партнером номинации "Продвижение технологий будущего" с 2008 года. За это время на конкурс было подано около 300 проектов, включая коммуникационные кейсы Тинькофф, Роснано, Promobot, Yota, ELEMENTAREE, 3D Bioprinting Solutions, ReviVR и др.

Подать заявку в номинацию "Продвижение технологий будущего" можно до 20 января 2021 года, зарегистрировавшись на сайте.

Без регистрационного взноса.

18-19 февраля приглашаем вас на Дни открытых презентаций, где авторы проектов, вошедших в шорт-лист премии, представят их профессиональному сообществу. По итогам выступлений жюри выберет лауреатов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" 2020 года. Вход свободный.

РВК — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности АО "РВК": стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 28, их суммарный размер — 58,2 млрд руб. Доля АО "РВК" — 31,1 млрд руб. Фонды с участием капитала АО "РВК" проинвестировали более 290 портфельных компаний на общую сумму более 23 млрд руб.

Национальная премия "Серебряный Лучник" учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Российским Союзом журналистов и Российской Ассоциацией по связям с общественностью (МГИМО МИД РФ). За это время создана система региональных конкурсов, охватывающих всю территорию Российской Федерации. "Серебряный Лучник" является самой авторитетной премией в области общественных связей в России. Ежегодно в число лауреатов премии входят профессионалы, которые разрабатывают и реализуют кампании, сопровождающие наиболее значимые общественные процессы и явления. За 23 года в конкурсе приняло участие более 5500 проектов. Лучшими признавались "Бессмертный полк" (Томск), "Тотальный диктант" (Новосибирск), "Ленские столбы" (Якутия), "Форт Росс" (Калифорния, США), "Порт-Артур" (Китай), "Одна страна – одна команда" (Олимпиада "Сочи-2014"), "Аляска-Сибирь" (Россия-США), "Это Кавказ" (ТАСС, Россия), "Открытые инновации" (Россия), "Футбол для дружбы" (более 200 стран), "Турецкий поток" и др.

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