Проект екатеринбургского НПО автоматики примет участие в конкурсе "Большие вызовы"

ТАСС, 25 декабря. Проект, поданный НПО автоматики и предприятием ЦНИИмаш и ранее прошедший отбор для участия в направлении "Космические технологии" Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы", будет представлен в феврале 2021 года в Сочи. Об этом рассказала в интервью ТАСС Евгения Панасова - врио начальника отдела обучения и подготовки персонала екатеринбургского АО "НПО автоматики им. академика Н.А.Семихатова" (НПОА, входит в Госкорпорацию "Роскосмос").

"Проект, который мы предлагаем реализовать школьникам 11-го класса, очень интересный и сложный – возвращаемая крылатая ступень ракеты-носителя. Ребята будут "вживую" на макете отрабатывать посадку ступени ракеты по-самолетному. Это - шаг к многоразовым космическим запускам", - рассказала Панасова. Она добавила, что поданный НПО автоматики и ЦНИИмаш проект ранее прошел отбор, и в июле 2020 должен был участвовать в космической смене "Больших вызовов". "Ограничения в связи с пандемией COVID-19 внесли значительные коррективы, в итоге поедем в Сочи в феврале 2021 года", - добавила собеседник.

НПОА традиционно является партнером и организатором направления "Космические технологии" регионального этапа главного в стране конкурса молодежного научно-технического творчества. Сотрудники НПОА в 2020 году участвовали в качестве экспертов финального этапа Всероссийского конкурса по направлению "Космические технологии", - добавила руководитель отдела.

О предприятии

Лаборатория 3D моделирования и робототехники "Космопорт" действует при АО "НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова" с 2014 года. В лаборатории бесплатно проводятся занятия для детей в возрасте от 8 лет по направлениям робототехники, программирования микроконтроллеров, 3D моделирования и проектной работы. Воспитанники "Космопорта" регулярно побеждают и занимают призовые места в различных конкурсах, в том числе всероссийских.

НПОА – предприятие из Екатеринбурга, входит в Госкорпорацию "Роскосмос". Одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

О программе "Большие вызовы"

Программа "Большие вызовы" ежегодно собирает в "Сириусе" сотни юных исследователей из всех регионов страны. Они приезжают в Образовательный центр, чтобы работать над перспективными научными проектами под руководством наставников - известных российских ученых и преподавателей, экспертов инновационного бизнеса. Программа включает 12 направлений, соответствующих Стратегии научно-технологического развития России, - от больших данных, искусственного интеллекта, генетики, нано- и космических технологий до когнитивных исследований, биотехнологий, освоения Арктики и Мирового океана.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса экспертный совет Фонда "Талант и успех" принял решение провести ее с рядом изменений. Так, ученики 9 и 10 классов приедут на "Большие вызовы" в 2021 году, а для одиннадцатиклассников программа проходит отдельно по каждому направлению в разное время в течение учебного года. Всего в ней примут участие около 230 школьников из 43 регионов. Первыми были школьники направления "Нанотехнологии", которое стартовало 19 октября.

Научно-технологическая проектная программа "Большие вызовы" проходит в пятый раз. Ее цель - включить одаренных старшеклассников в работу с инновационными технологиями. Многие выпускники программы уже учатся в ведущих вузах России, некоторые по итогам проектов опубликовали ряд статей в серьезных научных журналах, многие идеи ребят были внедрены компаниями-партнерами.

Об образовательном центре

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.