Калининская АЭС досрочно выполнила госзадание по выработке электроэнергии 2020 года

ТАСС, 25 декабря. Калининская АЭС 25 декабря досрочно выполнила годовой план Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии в объеме 27,81 млрд кВт*ч.

До конца 2020 года предприятие выдаст в единую энергосистему страны дополнительно еще более 670 млн кВт*ч.

В региональном объеме производства электроэнергии доля Калининской АЭС составляет более 80 %.

В течение года на КАЭС для обеспечения надежной и безопасной работы энергоблоков и обеспечения годового государственного задания по выработке электроэнергии выполнены плановые ремонты энергоблоков №1, 2, 4.

На первом энергоблоке в рамках продления срока эксплуатации проведена техническая реновация с модернизацией и улучшением технических характеристик оборудования. Модернизация дает возможность для последующего увеличения срока его эксплуатации до 2044 года.

"Высокие показатели работы атомной станции обусловлены безопасной и эффективной работой энергоблоков, оптимизацией сроков проведения ремонтной кампании, а также успешной реализацией отраслевой программы увеличения выработки электроэнергии на АЭС Концерн "Росэнергоатом", - отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.